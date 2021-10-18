Trabzonspor'dan Peres ve Nwakaeme'nin sağlık durumlarına dair açıklama
Trabzonspor, Peres'in sağ diz iç yan bağda ikinci derecede yırtık tespit edildiğini, Nwakaeme'nin ise yarın MR'ının çekileceğini bildirdi.
Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Trabzonspor doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Dün oynadığımız müsabakada sakatlanan Bruno Peres'in çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağda ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ kalçasında gerilme hisseden Anthony Nwakaeme'nin ise tedavisine başlanmış olup yarın MR çekilmesi planlanmaktadır."
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