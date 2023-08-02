Trabzonspor'un kuruluşunun 56. yıl dönümü kutlanıyor
Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 56'ncı yıl dönümü kutlanıyor.
Karadeniz ekibi, 2 Ağustos 1967'de İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor ve Karadenizgücü'nün birleşmesiyle kuruldu. Bordo-mavi renkleri seçen Trabzonspor, Türk futbolunda önemli başarılar sağlayarak "dört büyük" kulüpten biri oldu.
Bordo-mavili kulüp, 56 yıllık sürede biri 2. Lig'de olmak üzere 8 lig şampiyonluğu ile 9 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bu sürede 3 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı, 5 Başbakanlık Kupası'nı da müzesine taşıma başarısını gösterdi.
Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Büyük Trabzonsporumuz 56 yaşında!
2 Ağustos 1967 tarihinde koyu bordo ve açık mavi bir daha ayrılmamak üzere bir araya geldi.
Büyük mücadele sonrasında kazanılan beraberlik duygusu aynı bir Karadeniz fırtınası gibi önünde durulmaz bir gücün doğmasını sağladı."
Büyük Trabzonsporumuz 56 yaşında!— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 1, 2023
2 Ağustos 1967 tarihinde koyu bordo ve açık mavi bir daha ayrılmamak üzere bir araya geldi.
Büyük mücadele sonrasında kazanılan beraberlik duygusu aynı bir Karadeniz fırtınası gibi önünde durulmaz bir gücün doğmasını sağladı.#2Ağustos1967 pic.twitter.com/rhFcNRRvmP
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