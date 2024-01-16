Transfer listesine ekledi: Abdülkerim Bardakcı'ya İtalyan kancası!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 19:54

Güncelleme: 16.01.2024 - 19:54

Milan, Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı'yı savunma transferi için alternatif listesine ekledi.

İtalyan basınında yer alan haberde, savunma hattında sıkıntı yaşaması sonrası Villarreal'e kiralanan Matteo Gabbia'yı geri çağıran Milan'ın, savunmanın merkezine bir takviye daha yapabileceği kaydedildi.

ABDÜLKERİM DE LİSTEDE

İtalyan ekibinin, stoper hattına sol ayaklı bir takviye düşündüğü ve alternatif listesindeki isimlerden birinin de Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı olduğu öne sürüldü.

Milan'ın, milli stoperin şartlarıyla ilgili bir araştırma yaptığı ifade edildi. Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı için beklentisinin 15-20 milyon Euro olduğu ve bu bedelin Milan için ödemesi zor bir bonservis bedeli olduğu iddia edildi.

30 MAÇTA 4 GOL

Galatasaray'da bu sezon 30 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, 4 kez gol sevinci yaşadı.

Milli stoperin Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.