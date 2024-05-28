Yayınlanma: 28.05.2024 - 15:41

Güncelleme: 28.05.2024 - 15:41

2024-2025 süper Lig sezonu öncesi takımlarına takviye yapmak için hazırlıklara başlayan kulüpler harekete geçti. Peki, Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada; Birinci Transfer ve Tescil Dönemi’nin 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında olacağı duyuruldu.

İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.

2024-2025 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun 9 Ağustos 2024'te başlayacağını ve 1 Haziran 2025'te sona ereceğini açıklamıştı.