TRT Spor'da olay gönderme: 'Karakter sandalye üzerine çıkarak...'
Filenin Sultanları, Paris 2024’te gruptaki son maçında İtalya ile karşılaştı. Karşılaşma öncesi TRT ana stüdyodaki Başak Koç, spiker Kerem Öncel'e göndermede bulunarak, "Karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor" ifadelerini kullandı.
TRT Spor’da Türkiye - İtalya maçının öncesindeki yayınında TRT Spor’un olimpiyatlardaki görevli spikerlerinden Kerem Öncel, eski milli voleybolcu Özlem Özçelik ile bir röportaj gerçekleştirdi.
"KARAKTER SANDALYE ÜZERİNE ÇIKARAK YÜKSELMİYOR"
Röportaj sonrası İstanbul’daki ana stüdyoya dönüldüğünde eski milli voleybolcu ve yorumcu Başak Koç, Özlem Özçelik ile röparta yapan Kerem Öncel'e göndermede bulunaak, "1.90’lık Özlem 1.70 gözüküyor. Neyse karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor" ifadelerini kullandı.
İŞTEN ATTIRMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz yıllarda, Kerem Öncel'in TRT'ye Başak Koç'un görevine son verilmesi için mail attığı, maçları anlatmasını engellemeye çalıştığı iddia edilmişti.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe, Emma Meesseman'ın sözleşmesini uzattı
- 'Karakter sandalye üzerine çıkarak...'
- Danimarkalı golcü, eski kulübünü satın almak istiyor!
- Mete Gazoz, Koreli rakibine mağlup oldu!
- Beşiktaş'ın Süper Kupa zaferi Avrupa basınında!
- Kayserispor'dan Burak Yılmaz iddialarına cevap!
- Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
- Fenerbahçe, Kayla McBride ile yollarını ayırdı
- Ulaş Berkim Tümer, Paris 2024'e veda etti!
- Filenin Sultanları, İtalya'ya yenildi!
En Çok Okunan Haberler
-
- DEÜ Hastanesi Acil Servisi kapatıldı
- AKP'den kopan seçmen kimi tercih ediyor?
- Fenerbahçe'de Saint-Maximin iddiası!
- İsrail'in kuzeyine roket bombardımanı
- Komisyona acil toplanma çağrısı
- Eğitimcilere mesaj baskısı
- 'Oğlunun ismine' yönelik eleştirilere tepki gösterdi
- SADAT'ın kurucusu hayatını kaybetti
- ‘Kazılar durduruldu demek bize hakaret’
- '7.5 büyüklüğünde deprem üretebileceği anlaşıldı'