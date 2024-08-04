TRT Spor'da olay gönderme: 'Karakter sandalye üzerine çıkarak...'

Filenin Sultanları, Paris 2024’te gruptaki son maçında İtalya ile karşılaştı. Karşılaşma öncesi TRT ana stüdyodaki Başak Koç, spiker Kerem Öncel'e göndermede bulunarak, "Karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 15:29
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TRT Spor’da Türkiye - İtalya maçının öncesindeki yayınında TRT Spor’un olimpiyatlardaki görevli spikerlerinden Kerem Öncel, eski milli voleybolcu Özlem Özçelik ile bir röportaj gerçekleştirdi.

"KARAKTER SANDALYE ÜZERİNE ÇIKARAK YÜKSELMİYOR"

Röportaj sonrası İstanbul’daki ana stüdyoya dönüldüğünde eski milli voleybolcu ve yorumcu Başak Koç, Özlem Özçelik ile röparta yapan Kerem Öncel'e göndermede bulunaak, "1.90’lık Özlem 1.70 gözüküyor. Neyse karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor" ifadelerini kullandı.

İŞTEN ATTIRMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda, Kerem Öncel'in TRT'ye Başak Koç'un görevine son verilmesi için mail attığı, maçları anlatmasını engellemeye çalıştığı iddia edilmişti.


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