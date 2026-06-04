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Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

4.06.2026 11:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22:30'da başlayacak.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak ay-yıldızlı ekip, başkent Brasilia'da oynanacak mücadeleye TSİ 22.30'da çıkacak. 

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport ve TRT Sport'dan yayınlanacak.

Milliler, ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni karar setinde 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Filenin Sultanları, Brezilya'da ayrıca İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek.

Milli takım, toplam 18 takımın yer alacağı VNL'de lig etabını ilk 8 takım arasında bitirirse adını Çin'de 22-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek finallere yazdıracak.

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