Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanmıştı: 5 yıl içinde amatöre düştü!

Yayınlanma: 22.04.2024 - 13:32

Güncelleme: 22.04.2024 - 13:32

Türk futbolunda bir dönem Anadolu'dan çıkan küçük bir ilçe takımı olarak dev rakiplerine kök söktüren Akhisarspor 5 sene içinde Süper Lig'den amatör kümeye geriledi. Tarihinin büyük kısmında 3'üncü Lig'de mücadele etmesine rağmen peri masalını gerçeğe dönüştürerek 2013-2019 yılları arasında 7 sezon Süper Lig'de boy gösteren, 2018'de Türkiye Kupası'nı finalde Fenerbahçe'yi, Süper Kupa'yı ise lig şampiyonu Galatasaray'ı yenerek kazanmayı başaran Akhisarspor, yaşadığı paraşütsüz düşüşte kendisini amatörde buldu.

Süper Lig'den UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk ve son kez yer aldığı 2018-2019 sezonunda, 1'inci Lig'den 2021'de düştükten sonra borçları yüzünden gelen transfer yasağı ve idari krizlerle 2022'de 2'nci Lig'e veda eden, geçen sezon 3'üncü Lig'de amatörün kıyısından dönen Akhisarspor'un kabusu bu sene gerçek oldu. TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta dün evinde az sayıda taraftar önünde Erbaaspor'a 6-2 yenilen Akhisarspor, 27 haftada 19 puanda kalıp bitime 1 maç kala havlu atarak Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

KUPALARIN KALKTIĞI STAT, MATEM YERİNE DÖNDÜ

Akhisarspor'un Ocak 2018'de kapılarını açan Türkiye'nin en büyük hibrit çim sahasına sahip evi Spor Toto Akhisar Stadı takımın küme düşmesiyle artık amatör maçlara ev sahipliği yapacak.

Türkiye Kupası şampiyonu olarak 2018-2019 sezonunda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde direkt grup aşamasında temsil eden Akhisarspor'un kupanın koleksiyoneri Sevilla'ya deplasmanda kabus gördürdüğü, şu an Süper Lig'de Galatasaray'ı üst üste ikinci şampiyonluğa taşımaya çalışan teknik direktör Okan Buruk'un takımın başında kariyerinin ilk kupasını kaldırdığı Akhisar Stadı, dün takımın az sayıda taraftar önünde amatöre düşmesiyle matem yerine döndü.