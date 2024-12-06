Yalnızca 3 maçta forma giymişti: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun milli yıldız Cengiz Ünder için kararını verdiği iddia edildi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin önceki sezon Marsilya'dan 15 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile yollarını ayırmak istediği iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi milli futbolcu Cengiz Ünder ile yollarını ayırma kararı aldı.
Haberde, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun takımda istemediği yıldız futbolcunun sezon ortasında takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.
3 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Fenerbahçe ile yalnızca 3 maçta 99 dakika sahada kalan Ünder, gol veya asist katkısı üretemedi.
Etiketler: #cengiz ünder #fenerbahçe #jose mourinho
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