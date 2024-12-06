Yalnızca 3 maçta forma giymişti: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı!

Yayınlanma: 06.12.2024 - 13:38

Güncelleme: 06.12.2024 - 13:38

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin önceki sezon Marsilya'dan 15 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile yollarını ayırmak istediği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi milli futbolcu Cengiz Ünder ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haberde, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun takımda istemediği yıldız futbolcunun sezon ortasında takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

3 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Fenerbahçe ile yalnızca 3 maçta 99 dakika sahada kalan Ünder, gol veya asist katkısı üretemedi.