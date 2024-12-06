Yalnızca 3 maçta forma giymişti: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun milli yıldız Cengiz Ünder için kararını verdiği iddia edildi.

Yalnızca 3 maçta forma giymişti: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2024 - 13:38

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin önceki sezon Marsilya'dan 15 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile yollarını ayırmak istediği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi milli futbolcu Cengiz Ünder ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haberde, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun takımda istemediği yıldız futbolcunun sezon ortasında takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

3 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Fenerbahçe ile yalnızca 3 maçta 99 dakika sahada kalan Ünder, gol veya asist katkısı üretemedi.


Etiketler: #cengiz ünder #fenerbahçe #jose mourinho

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