Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Kupada tek maç üzerinden oynanan çeyrek final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük yarı finale yükseldi.
Bu müsabakalardan mağlup ayrılan Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor ve Galatasaray ise kupaya veda etti.
Çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise Fatih Karagümrük ile finale çıkma mücadelesi verecek.
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