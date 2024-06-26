Türkiye maçı öncesi... Çeklerden dikkat çeken anket!
A Milli Takım, Euro 2024'te Çekya ile kader maçına çıkacak. Çekyalı taraftarların Türkiye maçı öncesi açılan ankete toplam yüzde 75 oranında olumsuz oy atması dikkat çekti.
A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor.
Türkiye'ye son 16 turuna kalmak adına beraberlik dahi yeterken, Çekya'nın galibiyetten başka düşüncesi yok.
Öte yandan Çek taraftarlar, Türkiye maçı öncesi takımlarından ümidi kesmiş gibi.
NTV Spor'da yer alan habere göre, Çeklerin Idnes adlı internet sitesi, Çekya-Türkiye maçı öncesi bir anket açtı.
YÜZDE 70 TÜRKİYE'YE KAYBEDEKLER OYU ÇIKTI
Ankette "Çekler Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya yükselebilecek mi?" sorusu soruldu.
Son güncellemeye göre ankette 9244 kişi oy kullanırken, "Hayır, Türkiye'ye kaybedecekler" seçeneğine 6495 oy (Yüzde 70) verilmesi dikkat çekti. Ankette "Evet, 2. sıradan" seçeneğine 1924 oy (Yüzde 21), "Evet, 3. sıradan" seçeneğine 350 oy (Yüzde 4), "Hayır, onlara 2 puan bile yetmez" seçeneğine ise 472 oy (Yüzde 5) oy verildi.
EURO 2024'teki Çekya-Türkiye maçı bu akşam TSİ 22:00'de oynanacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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