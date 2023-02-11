TVF duyurdu: Voleybolcu Ceren Akman ve Elçin Çınar'dan kötü haber

Voleybolcu Ceren Akman ve altyapı sporcusu Elçin Çınar'ın Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 09:06
TVF duyurdu: Voleybolcu Ceren Akman ve Elçin Çınar'dan kötü haber
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ceren Akman'ın ve altyapı sporcusu Elçin Çınar'ın "Yüzyılın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ceren Akman'ın ve altyapı sporcusu Elçin Çınar'ın deprem felaketinde hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı. 


Ceren Akman Elçin Çınar kahramanmaraş deprem

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