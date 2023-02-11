TVF duyurdu: Voleybolcu Ceren Akman ve Elçin Çınar'dan kötü haber

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 09:06

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 09:06

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ceren Akman'ın ve altyapı sporcusu Elçin Çınar'ın "Yüzyılın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ceren Akman'ın ve altyapı sporcusu Elçin Çınar'ın deprem felaketinde hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.