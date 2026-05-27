Udinese'den dikkat çeken Nicolo Zaniolo açıklaması

27.05.2026 12:30:00
Cumhuriyet Spor
İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin Sportif Direktörü Gianluca Nani Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya katılan Nicolo Zaniolo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da 2022-2023 sezonunun devre arasında transfer olan Nicolo Zaniolo, sonraki 3 sezonda farklı takımlara kiralık olarak gitti.

İtalyan oyuncu sırasıyla Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve son olarak Udinese forması giydi.

Zaniolo sadece Udinese'de düzenli forma şansı bulabildi. İtalya'da kariyerine devam etmek isteyen deneyimli oyuncu, Türkiye'ye dönmek istemiyor.

Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almak istediklerini söyledi.

"OYUNCU BİZE 'EVET' DEDİ"

Di Marzio'ya konuşan Nani, "Onu kesinlikle bonservisiyle satın almak vetakımda tutmak istiyoruz. Zaniolo, bize 'evet' dedi" ifadelerini kullandı.

2028 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Zaniolo, 2025-2026 sezonunda Udinese'de 38 maçta 6 gol, 7 asistlik katkı verdi.

