UEFA açıkladı: İşte 3 büyüklerin Avrupa geliri!
UEFA, 2023/24 sezonunda Avrupa kupalarında dağıtılan ödülleri açıkladı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kupalarından elde ettikleri gelir de belli oldu.
UEFA'nın 49. olağan kongresi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi. Kongreye UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun başkanı ve genel sekreteri katıldı.
Kongrede 2023/24 sezonunun finansal raporları açıklanırken UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların elde ettikleri gelirler belli oldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ise Konferans Ligi'nden elde ettikleri gelirler netlik kazandı.
NTV Spor'da yer alan habere göre; UEFA'nın açıkladığı raporda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2023/24 sezonunda Avrupa kupaları gelirleri şöyle:
Galatasaray:
Şampiyonlar Ligi: 31 milyon 85 bin Euro
Avrupa Ligi: 1 milyon 276 bin Euro
Fenerbahçe: 9 milyon 34 bin Euro
Beşiktaş: 5 milyon 187 bin Euro
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