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UEFA'dan Beşiktaş'a müjde

UEFA'dan Beşiktaş'a müjde

17.06.2026 18:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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UEFA'dan Beşiktaş'a müjde

Beşiktaş, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı (CFCB) birinci dairesi kararıyla uzlaşma anlaşması yükümlülüklerini başarıyla tamamladığını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı (CFCB) birinci dairesi kararıyla uzlaşma anlaşması yükümlülüklerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRDİ

Siyah-Beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Şirketimiz ile UEFA arasında 31 Ağustos 2022 tarihinde imzalanan Uzlaşma Anlaşması (Settlement Agreement) kapsamında üstlendiği temel yükümlülükleri 2025/2026 sezonu itibariyle yerine getirmiş olması neticesinde; UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı'nın (CFCB) Birinci Dairesi tarafından konuya ilişkin 17 Haziran 2026 (bugün) tarihinde ilgili karar tarafımıza tebliğ edilmiştir.

TÜM KISITLAMALAR SONA ERDİ

Söz konusu karara göre:

1. Şirketimiz (Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş), Uzlaşma Anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olup, süreci başarıyla tamamlamıştır.

2. Uzlaşma Anlaşması kapsamında bugüne kadar uygulanmakta olan tüm operasyonel, finansal ve sportif kısıtlamalar 2026/27 sezonu itibarıyla tamamen sona ermiştir.

Bu karar, Şirketimizin finansal disiplin ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaların UEFA nezdinde olumlu karşılık bulduğunu göstermekte olup, Beşiktaş'ın kurumsal yapısının güçlenmesi adına önemli bir dönüm noktasıdır."

İlgili Konular: #beşiktaş #uefa #Finansal Fair Play

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