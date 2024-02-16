UEFA en fazla ticari gelir elde eden takımları açıkladı: Fenerbahçe de listede!
UEFA, Fenerbahçe'nin Avrupa'da 2023 yılında en fazla ticari gelir elde eden ilk 20 takım arasında yer aldığını duyurdu.
UEFA raporuna göre Fenerbahçe, geçen yıl 58 milyon Euro ile Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden 18. takım oldu.
İlk 20 takım arasında 5 büyük Avrupa ligi takımları dışında sadece Türkiye'den Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı.
Raporda, ilk 20 kulübün ticari gelirlerinin, TV yayın gelirlerinin neredeyse iki katına (1,9 katı) çıktığı ifade edildi.
İlk 20'de yer alan takımlardan sadece Napoli ve Inter'in 2023 yayın gelirinin ticari gelirinden daha yüksek olduğu belirtildi.
Fenerbahçe, Paris Saint-Germain (PSG), Ajax ve Celtic'in ise ticari faaliyetlerden TV yayın gelirlerine kıyasla 5 ila 10 kat daha fazla gelir elde ettiği açıklandı.
Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten 20 takım şu şekilde:
1 - Manchester City 401 milyon Euro
2 - Barcelona 396 milyon Euro
3 - Manchester United 377 milyon Euro
4 - Bayern Münih 368 milyon Euro
5 - Real Madrid 355 milyon Euro
6 - PSG 343 milyon Euro
7 - Liverpool 311 milyon Euro
8 - Tottenham 247 milyon Euro
9 - Borussia Dortmund 209 milyon Euro
10 - Arsenal 195 milyon Euro
11 - Juventus 194 milyon Euro
12 - Leipzig134 milyon Euro
13 - Milan 128 milyon Euro
14 - Atletico Madrid 123 milyon Euro
15 - Ajax 83 milyon Euro
16 - Inter 81 milyon Euro
17 - Napoli 59 milyon Euro
18 - Fenerbahçe 58 milyon Euro
19 - Union Berlin 57 milyon Euro
20 - Celtic 54 milyon Euro
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