UEFA ilk 20'yi açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray da listede!

Yayınlanma: 16.02.2024 - 17:08

Güncelleme: 16.02.2024 - 17:08

UEFA raporunda, 2023 yılında Avrupa'daki takımların forma üreticilerinden elde edilen sponsorluk geliri de dahil ürün satışından sağlanan toplam geliri açıklandı. UEFA, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ürün satış gelirinde, Avrupa'da ilk 20 takım arasında yer aldığını duyurdu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLK 20'DE

Galatasaray, 2023 yılında ürün satışında 35 milyon Euro gelir elde ederek bu alanda Avrupa'nın 15. takımı oldu. Fenerbahçe ise geçen yıl ürün satışında 31 milyon Euro gelir elde ederek sıralamada 18. sırada yer aldı.

BARCELONA, AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Listede, Avrupa'nın 5 büyük Futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 takımları dışında Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı. İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, geçen yıl ürün satışında 179 milyon Euro gelir elde ederek Avrupa'nın zirvesinde yer alırken Real Madrid ise 155 milyon Euro ürün satış geliriyle 2. sırada bulunuyor.

İLK 20'DE 7 İNGİLİZ TAKIMI VAR

Listede, İngiltere Premier Lig'den 7 takım bulunuyor. Avrupa'da geçen yıl ürün satış gelirinde ilk 20'de yer alan İngiliz ekipleri sırasıyla Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham ve Manchester City ve Leeds United oldu.

Avrupa'da ürün satışında en fazla gelir elde eden ilk 20 kulüp şu şekilde:

1 - Barcelona: 179 milyon Euro

2 - Real Madrid: 155milyon Euro

3 - Bayern Münih: 147 milyon Euro

4 - Liverpool: 132 milyon Euro

5 - Manchester United: 130milyon Euro

6 - PSG: 97 milyon Euro

7 - Arsenal: 89 milyon Euro

8 - Chelsea: 87 milyon Euro

9 - Juventus: 74 milyon Euro

10 - Tottenham: 74 milyon Euro

11 - Manchester City: 73 milyon Euro

12 - Borussia Dortmund: 54 milyon Euro

13 - Milan: 47 milyon Euro

14 - Ajax: 41 milyon Euro

15 - Galatasaray: 35 milyon Euro

16 - Leeds United: 34 milyon Euro

17 - Celtic: 34 milyon Euro

18 - Fenerbahçe: 31 milyon Euro

19 - Eintracht Frankfurt: 26 milyon Euro

20 - Inter: 26 milyon Euro