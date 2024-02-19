UEFA raporu yayımlandı: 'Dört Büyükler' Avrupa'nın en kötü 10 takımı arasında!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 11:24

Güncelleme: 19.02.2024 - 11:59

UEFA tarafından yayımlanan Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu'na göre Trendyol Süper Lig takımları, finansal performanslarıyla Avrupa'da net özsermayede en fazla zarar veren ligini oluşturdu.

Süper Lig'de "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, 2023 yılında Avrupa'da net özsermayede en fazla zarar eden takımlar arasında yer aldığı açıklandı.

4 BÜYÜKLER İLK 10'DA

"Dört Büyükler", Avrupa'da 2023 yılı net özsermaye zararında ilk 10 takım arasında yer buldu.

Geçen yıl en fazla net özsermaye zararı olan Türk takımı Beşiktaş, 151 milyon Euro eksiyle ilk 10'da 4. sırada yer alırken, Trabzonspor, 110 milyon Euro zararla 5. sırada, Galatasaray, 109 milyon Euro zararla 6. sırada, Fenerbahçe ise 82 milyon Euro zararla 7. sırada gösterildi.

UEFA'dan yapılan uyarıda, takımların gelecekte kulüp lisansı alabilmek için bilançolarını güçlendirmek zorunda olduğu vurgulandı.

Geçen yıl Avrupa'da en fazla net özsermaye zararı veren kulüp ise 436 milyon Euro ile İtalya Serie A ekibi Roma oldu.

İlk 10'da 4 Türk takımı dışında, İtalya'dan 3, Portekiz, İsrail ve İspanya'dan birer ekip bulunuyor.

Avrupa'da 2023 yılında net özsermaye zararı veren ilk 10 kulüp şu şekilde:

1 - Roma: 436 milyon Euro

2 - Porto: 176 milyon Euro

3 - Inter: 162 milyon Euro

4 - Beşiktaş: 151 milyon Euro

5 - Trabzonspor: 110 milyon Euro

6 - Galatasaray: 109 milyon Euro

7 - Fenerbahçe: 82 milyon Euro

8 - Real Betis: 72 milyon Euro

9 - M. Haifa: 63 milyon Euro

10 - Lazio: 38 milyon Euro

GALATASARAY VE TRABZONSPOR, EN FAZLA ZARAR EDEN 10 KULÜP İÇİNDE

Rapora göre, geçen yıl Avrupa'da en fazla zarar açıklayan 10 takım arasında Galatasaray ve Trabzonspor da yer aldı.

Trabzonspor, Avrupa'da geçen yıl vergi dışı 53 milyon Euro zararla 8. sırada yer alırken, Galatasaray ise 48 milyon Euro'yla en fazla zarar açıklayan 9. kulüp oldu.

Geçen yıl Avrupa'da en fazla zarar açıklayan takım İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa oldu. Aston Villa, geçen yıl vergiler hariç 138 milyon avro zarar etti.

Geride kalan sene Avrupa'da en fazla zarar açıklayan ilk 10 takım arasında 2 Türk takımı dışında, 3'er İngiliz ve İtalyan, birer de Portekiz ile Fransız ekibi bulunuyor.

Avrupa'da 2023 yılının en fazla zarar açıklayan ilk 10 takımı şöyle:

1 - Aston Villa: 138 milyon Euro

2 - Juventus: 117 milyon Euro

3 - PSG: 103 milyon Euro

4 - Roma: 99 milyon Euro

5 - Newcastle: 84 milyon Euro

6 - Inter: 77 milyon Euro

7 - Arsenal: 60 milyon Euro

8 - Trabzonspor: 53 milyon Euro

9 - Galatasaray: 48 milyon Euro

10 - Porto: 47 milyon Euro

TRABZONSPOR, FAALİYET ZARARINDA AVRUPA'DA İLK 5'TE

Trabzonspor, 2023 yılında 35 milyon Euro faaliyet zararıyla Avrupa'da ilk 5'te yer aldı.

İspanya'nın Barcelona takımı ise geçen yıl 179 milyon Euro faaliyet zararıyla listede ilk sırada bulunuyor.

Listede, Roma, 53 milyon Euro, Monaco, 41 milyon Euro ve Aston Villa ise 39 milyon Euro faaliyet zararıyla ilk 5'te yer alan diğer takımlar oldu.

1 - Barcelona: 179 milyon Euro

2 - Roma: 53 milyon Euro

3 - Monaco: 41 milyon Euro

4 - Aston Villa: 39 milyon Euro

5 - Trabzonspor: 35 milyon Euro

SÜPER LİG'DE 18 TAKIM NET ÖZSERMAYE ZARARI VERDİ

Trendyol Süper Lig, UEFA'ya üye 55 ülke arasında net özsermayede en fazla zarar veren kulüp sayısına (18) sayısına sahip.

Raporda paylaşılan son verilere göre, Trendyol Süper Lig'den 18 kulüp, toplam 814 milyon Euro net özsermaye zararına ulaştı.

Süper Lig, en fazlı takımın (18) net öz kaynak zararı verdiği birinci seviye futbol organizasyonu olarak gösterildi.

Ayrıca, raporda açıklanan verilere göre Süper Lig, takımlarının 1 milyar avroluk brüt banka borcuyla Avrupa'da 55 ülke arasında 4. sırada yer aldığı belirtildi.

Süper Lig ekipleri, 157 milyon avroluk kadro maliyetiyle ise 11. sırada yer aldı.