Uğur‘can’ verdi
Trabzonspor kaptanı Uğurcan, Beşiktaş karşısında kritik kurtarışlar yaptı. Milli kaleci, 36. dakikada Rafa Silva’nın, 45+5’te de Joao Mario’nun şutlarında gole izin vermedi.
Uğurcan, 50. dakikada Masuaku’nun sert şutunu direk dibinden çıkardı. Deneyimli eldiven, 60. dakikada Rafa Silva’nın dönerek topuğuyla yaptığı vuruşta uzanarak topu kurtardı. Uğurcan, 90+2’de Muçi’nin şutunda başarılıydı.
Bordo-Mavililer, bu sezon ligdeki ilk golü Beşiktaş’tan yedi.
GÜNEŞ’E SEVGİ SELİ
Bordo-Mavili taraftarlar, Beşiktaş maçında tribünlerin tamamına yakınını doldururken 11 yıl sonra Trabzonspor’un başına geçen teknik direktör Şenol Güneş’e yoğun ilgi gösterdi. Kale arkası tribünde, Güneş’in Trabzonspor’daki futbolculuk döneminden sarı kaleci formalı bir görseliyle koreografi oluşturuldu.
Güneş, maç öncesi tribünlerin ilgisine alkışlarla karşılık verdi.
VAR’DAN KIRMIZI
Trabzonspor, maçın 13. dakikasında 10 kişi kaldı. Visca’nın, Rafa Silva’nın arka adalesine tabanıyla yaptığı harekette hakem Ali Şansalan faul düdüğü çalıp kart göstermedi. Beşiktaşlı futbolcuların yoğun itiraz ettiği pozisyonu VAR uyarısıyla izleyen Şansalan, Visca’ya kırmızı kart gösterdi.
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