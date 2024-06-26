Ukrayna - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ukrayna, EURO 2024 E Grubu üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 10:10
Ukrayna - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor.

Sergiy Rebrov yönetimindeki Ukrayna, Domenico Tedesco'nun ekibi Belçika ile karşı karşıya gelecek.

UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mercedez Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'un yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Ukrayna, EURO 2024'te son maçta Slovakya'yı 2-1 mağlup etmişti.

Belçika ise Romanya'yı 2-0 mağlup etmişt.


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