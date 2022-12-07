Ümraniyesporlu futbolcu Kartal Kayra Yılmaz: 'Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum'
Ümraniyespor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Kartal Kayra Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Kayra Yılmaz, "Süper Lig'de düzenli olarak oynadığım ilk yılım. Çok çalışarak takıma daha çok katkı vermek istiyorum. Seneye de Beşiktaş'a en iyi şekilde dönmek istiyorum" dedi.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına Antalya'da devam eden Ümraniyespor'da takımın genç oyuncularından Kartal Kayra Yılmaz açıklamalarda bulundu.
Çalışmaların iyi gittiğini ifade eden 22 yaşındaki futbolcu, "Buraya geleli yaklaşık 8 gün oldu. İyi çalışıyoruz, eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Özellikle ligde oynadığımız son 2 maçta yükselen bir performansımız var. Tabii ki eksiklerimiz de oluyor. Bunları, burada hocalarımız eşliğinde analiz ederek antrenmanda en iyi şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ'A EN İYİ ŞEKİLDE DÖNMEK İSTİYORUM"
Süper Lig'de ilk kez bu yıl düzenli olarak oynadığını belirten Kartal Kayra Yılmaz, "Ben 1.5 senedir buraya geliyorum. Bu sene de buradayım. Süper Lig'de düzenli olarak oynadığım ilk senem oluyor bu sene. Benim adıma çok da kötü gitmiyor, iyi gidiyor. Ancak tabii ki daha çok çalışarak, takıma daha çok katkı vermek istiyorum. Seneye de Beşiktaş'a en iyi şekilde dönmek istiyorum" diye konuştu.
"KENDİ STADIMIZDA KAZANARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
Kendi taraftarları önünde atmosferin farklı olduğunu söyleyen genç orta saha, "Geçen seneden de konuşacak olursak orada farklı bir atmosferimiz oluyor, en azından takım adına öyle. Bundan sonra da stadımızda beraber inşallah kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
A MİLLİ TAKIM
Avrupa'da forma giyme hayali olduğunu söyleyen Kartal Kayra Yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı:
"Bundan sonraki kariyerimde hedefim şu. Seneye Beşiktaş'ta devam edip oynamak istiyorum. Sonrasında da Avrupa hayalim var. Tabii A Milli Takım formasını da en kısa sürede terletmek istiyorum."
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