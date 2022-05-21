Umut Bozok attı Kasımpaşa rahat kazandı! Altay 2-4 Kasımpaşa

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 18:36

Süper Lig'in 38. ve son haftasında küme düşmesi kesinleşen Altay, Kasımpaşa'yı konuk etti. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadele, İstanbul ekibinin 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller, 35 ve 50. dakikalarda Valentin Eysseric ile 42 ve 63. dakikada Umut Bozok'tan geldi.

Altay'ın gollerini ise 45+1. dakikada İbrahim Öztürk, 81. dakikada Leandro Kappel penaltıdan kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 53'e yükselten Kasımpaşa, maç fazlasıyla 10. sıraya yerleşti. 34 puanda kalan Altay ise 18. sırada konumlandı.

İlk yarıda İstanbul'da oynanan maçı Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı.

Karşılaşmada 2 gol atan Kasımpaşalı futbolcu Umut Bozok, Süper Lig'de gol krallığı yarışında 20 gole ulaştı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Öte yandan Altay'da forma giyen İbrahim Öztürk, Kasımpaşa karşısında bulduğu golle Süper Lig tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.