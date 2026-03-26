Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Fikret Orman ile Burak Elmas'ın ifadeleri ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın da aralarında olduğu 14 kişi dün gece geç saatlerde gözaltına alınmıştı.

Fikret Orman ile Burak Elmas yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

ORMAN İLE ELMAS'IN SAVCILIK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

İki eski başkanın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Fikret Orman, verdiği ifadede, “Hayatım boyunca sağlıklı yaşama önem verdim ve hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Hatta görmedim dahi diyebilirim. Adli Tıp Kurumunda saç, kan ve idrar örneği verdim. Bu test sonuçlarının da negatif çıkacağından eminim” ifadelerini kullandı.

Orman, kendisine sorulan G.C. isimli şahıs için ise, “Öncelikle benim hayatımın hiçbir döneminde Acarkent'te evim olmadı. Yaklaşık 30 yıldır da yukarıda belirtmiş olduğum adreste oturmaktayım. Bu durum bile hakkımdaki ifadenin hayal ürünü olduğunu göstermektedir. İfade içeriğinde geçen Onur Yükçü isimli kişinin de kim olduğunu bilmiyorum. Hayatımın hiçbir döneminde böyle bir şahıs ile tanışmadım. G.C. İsimli şahsın da kim olduğu konusunda herhangi bir fikrim bulunmamaktadır. Güzide Duran ile 2021 yılı mayıs ayından beri birlikteyiz. Bu zaman zarfında kendisinin de uyuşturucu veya uyarıca madde kullandığını görmedim. Aksine ikimiz de sağlıklı yaşama önem vermekteyiz” sözlerini sarf etti.

Fikret Orman, A.A. isimli şahsın kendisi hakkındaki iddialarına ise şu cevabı verdi:

"Yukarıda isimleri geçen hiçbir şahsı tanımıyorum. Anlatıldığı gibi bir olay kesinlikle yaşanmamıştır. Gülşah Rojin Demir isimli şahıs da dahil olmak üzere ifade de geçen şahısların isimlerini ilk kez burada sizden duymaktayım. Hayatımın hiçbir döneminde bu şahısları tanımadım. Hiçbir telefon irtibatım yoktur.

İfade içeriğinde kokain kullandığım belirtilmiştir. Ancak yukarıda da belirtmiş olduğum üzere Adli Tıp Kurumu'na gerekli testleri verdim. Zira test sonuçları çıktığında bu anlatılan ifadelerin ve olayların hayal ürünü olduğu ortaya çıkacaktır. Hakkımda verilen ifadelerin tamamen hayal ürünü olduğu ve bana bu şekilde itibar suikastı yapıldığını düşünüyorum."

"BEN SAĞLIKLI YAŞAMA ÖNEM VERİRİM"

"Hakkımda beyan veren şahısların kim olduklarını bilmemekle beraber kendi menfaatleri veya başka bir amaçla böyle yalan beyanlarda bulunmuş olabilirler. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Hatta yukarıda da belirtmiş olduğum üzere görmedim ve yanımda da kimse kullanmadı.

Ben sağlıklı yaşama önem veririm. Sporun içinde de bulundum. Yıllarca başkanlık görevinde de bulundum. Benim Türkiye'de Tekirdağ Çorlu, Bursa, Aksaray, Gemlik, Bodrum, Konya'da üretim tesislerim ve çeşitli işyerlerim mevcuttur. Yine yurtdışında Meksika, İngiltere ve Hindistan'da sanayicilik yaptığımdan dolayı üretim tesislerim ve çeşitli şirketlerim mevcuttur. Bundan dolayı da çok yoğun bir iş hayatım bulunmaktadır. Bundan dolayı da çok fazla seyahat etmekteyim.

Örneğin Meksika'da ki işyerlerime gittim ve pazartesi günü ABD üzerinden Türkiye'ye dönüş yaptım. 2 çocuk babasıyım. Maddi durumum el vermesine rağmen çocuklarımın tüm eğitim hayatını uyuşturucu vs. gibi kötü alışkanlıklara bulaşmamaları için Türkiye'de devam ettirdim.

Son olarak da her ikisi de Koç Üniversitesi'nden mezun oldu. 58 yaşındayım. Benim yukarıdaki ifadelerde geçtiği şekilde bir hayatım kesinlikle olmadı. İş hayatı haricinde sadece ailem ile vakit geçiririm. Gözaltına alınma sürecinde polisler evime geldiklerine kendilerine yardımcı olmak için telefon ve şifresini kendi rızam ile paylaştım.

Burada dikkat çekmek istediğim husus benim kimseden saklayacak ahlaka veya hukuka mugayir hiçbir durumumun olmamasıdır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

"HİÇBİR ŞEKİLDE UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Burak Elmas ise ifadesinde, "Ben hiçbir şekilde uyuşturucu kullanmadım, yanımda kullanan bir kişiye rastlamadım" sözlerini kullandı.

Elmas, D.A. isimli şahsın iddialarına ise şu şekilde yanıt verdi:

"Ben söz konusu beyanı kesinlikle kabul etmiyorum, uyuşturucu ve fuhuş iddiası asılsızdır. Derya isimli şahsı tanımam. Suçlamayı kabul etmiyorum. İfadeyle ilgili söyleyeceğim bunlardan ibarettir. Böyle bir beyanla ilgili çok şaşkınım, tanımadığım kişiler, suçlamaları kesin bir şekilde reddediyorum."