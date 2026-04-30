Uzun süredir formasından uzak kalmıştı: Fenerbahçe'de Edson Alvarez gelişmesi

30.04.2026 16:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak olan Edson Alvarez, takımla çalışmalara başladı.

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe'de zorlu maçın hazırlıkları sürüyor. Sakatlığından dolayı uzun süredir forma giyemeyen Edson Alvarez ise takımla çalışmalara başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde, Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından oyuncular iki gruba ayrılarak pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Ağrıları artan Dorgeles Nene’nin tedavisine başlandı. Marco Asensio ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

