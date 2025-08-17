Cumhuriyet Gazetesi Logo
Victor Osimhen, Şahan Gökbakar'dan rol istedi!

17.08.2025 14:37:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaraylı film yönetmeni ve oyuncu Şahan Gökbakar, sarı-kırmızılı takımı ziyaret etti. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in, ziyaret sırasında Gökbakar'dan rol istemesi dikkat çekti.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, saha içindeki performansıyla birlikte saha dışındaki neşeli tavrıyla da dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Şahan Gökbakar ile bir araya gelen Victor Osimhen esprili tavırlarıyla yüzleri güldürdü.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN ROL İSTEDİ

Şahan Gökbakar ile çekilen fotoğrafın ardından yıldız golcü, "Bana filmlerinde rol verecek misin?" şeklinde ünlü oyuncuya soru yöneltti. Şahan Gökbakar'ın cevabı ise "Tabii ki vereceğim" oldu.

Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik 8 filminde bir sürpriz yapalım mı?" şeklindeki paylaşımı, akıllara "Victor Osimhen, Recep İvedik 8'de rol alacak mı?" sorularını getirdi.

#galatasaray #Şahan Gökbakar #victor osimhen

