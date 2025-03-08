Victor Osimhen'den flaş transfer itirafı: 'Dönüp bakmadım bile'
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Antalya kampında transfer ile ilgili düşünceleri ve şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşünü açıkladı.
"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Osimhen, "Şampiyonluk yarışında avantajlıyız. Her maçı kazanacak kaliteye sahibiz. Bunun için mücadele ediyor. Her maça 3 puan almak için çıkacağız ve şampiyonluğu kazanan takım olacağız. Bu şanssız dönemden önce nasıl tüm maçları kazanıyorduysak, aynı şekilde devam edeceğiz. En büyük avantajımız da bizi her yerde destekleyen, her maçımızda ev sahibi avantajı yaşatan taraftarımız olacak" dedi.
"GALATASARAY'I ÇOK SEVİYORUM"
Nijeryalı yıldız, "Galatasaray'ı, taraftarlarımızı, hocalarımı ve takım arkadaşlarımı çok seviyorum. İlk günden beri gördüğüm tek şey sevgi oldu. Bu nedenle Galatasaray ile sezonu şampiyon kapatmak için her şeyi yapmak istiyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek, takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Tüm takım şampiyonluğa odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.
"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"
Galatasaray'ın yıldız golcüsü, "Bence ister oynayanlar ister yedek kalanlar olsun herkes takıma yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Takımda şu an bir birliktelik havası var. Ben de bunu görünce sahada savunmaya yardım ediyorum, markaja geliyorum. Takım savunması için elinden geleni herkes yapıyor" sözleriyle konuşmasını sürdü.
"TRANSFER TEKLİFLERİNE BAKMADIM"
Osimhen, "Devre arasında transfer teklifleri geldi ama dönüp hiçbirine bakmadım bile! Tek isteğim Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak. Sezonu şampiyonlukla bitirdikten sonra transfere bakarız, şu an kafamda transfer ile ilgili tek bir düşünce bile yok" açıklamasını yaptı.
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