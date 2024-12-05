Virtus Bologna'nın başına tanıdık isim!
İtalya Basketbol Ligi ekibi Virtus Segafredo Bologna, takımın başına 67 yaşındaki Karadağlı başantrenör Dusko Ivanovic'in getirildiğini açıkladı.
İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Dusko Ivanovic getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Luca Banchi'nin istifa ettiği belirtilirken yerine Dusko Ivanovic ile anlaşma sağlandığı bildirildi.
Ivanovic, kariyeri boyunca Limoges, Baskonia, Barcelona, Panathinaikos, Khimki, Beşiktaş ve Kızılyıldız'da çalıştı.
EUROLEAGUE TARİHİNDE YER ALIYOR
EuroLeague'de 398 karşılaşmaya çıkan 67 yaşındaki Ivanovic, Zeljko Obradovic (540), Ettore Messina (483) ve Ergin Ataman'dan (440) sonra organizasyon tarihinin en fazla maça çıkan 4. başantrenörü konumunda bulunuyor.
Başantrenörlük kariyerindeki EuroLeague maçlarında 220 galibiyet alan Karadağlı çalıştırıcı Ivanovic, 178 mağlubiyet yaşadı.
Eylül 2023'te takımın başına geçen İtalyan Banchi yönetiminde bu sezon THY EuroLeague'de beklenen performansı sergileyemeyen Virtus Segafredo Bologna, 2 galibiyet ve 11 mağlubiyetle son sırada yer aldı.
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