Volkan Demirel, ilk maçından sonra konuştu
VavaCars Fatih Karagümrük Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta galip geldi.
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 1-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, kariyeri için güzel bir başlangıç olduğunu söyledi.
Demirel, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Takımla iki gündür çalışma fırsatlarının olduğunu ve kendini iyi ifade ettiğini düşündüğünü belirten Demirel, "Güzel bir başlangıç oldu kariyerim adına inşallah böyle devam eder." şeklinde konuştu.
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