Werder Bremen - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
RB Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 16. haftasında deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 16. hafta heyecanı yaşanıyor.
Marco Rose yönetimindeki RB Leipzig, deplasmanda Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.
WERDER BREMEN - LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA?
Weser Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
WERDER BREMEN - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Tobias Reichel'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2 kanallarından naklen yayımlanacak.
RB Leipzig, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Hoffenheim'ı 3-1 mağlup etmişti.
Werder Bremen ise Borussia Mönchengladbach deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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