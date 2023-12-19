Werder Bremen - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RB Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 16. haftasında deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 11:36
Werder Bremen - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 16. hafta heyecanı yaşanıyor.

Marco Rose yönetimindeki RB Leipzig, deplasmanda Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.

WERDER BREMEN - LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA?

Weser Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

WERDER BREMEN - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Reichel'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2 kanallarından naklen yayımlanacak.

RB Leipzig, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Hoffenheim'ı 3-1 mağlup etmişti.

Werder Bremen ise Borussia Mönchengladbach deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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