West Ham, Mohammed Kudus transferini açıkladı!

Yayınlanma: 27.08.2023 - 22:12

Güncelleme: 27.08.2023 - 22:12

Bordo mavililer, 23 yaşındaki hücum oyuncusu için Hollanda temsilcisine 43 milyon Euro'nun yanı sıra 3 milyon Euro'da bonus ödeyecek.

Mohammed Kudus, West Ham United ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ajax, 2020-21 sezonunda Mohammed Kudus'u Nordsjaelland'dan 9 milyon euro'ya transfer etmişti. 23 yaşındaki oyuncu Ajax'ta 87 maçta forma giydi ve 27 gol, 12 asistlik katkı sağladı.