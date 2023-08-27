West Ham, Mohammed Kudus transferini açıkladı!
West Ham United, Ajax'tan yıldız oyuncu Mohammed Kudus'u transfer etti.
Bordo mavililer, 23 yaşındaki hücum oyuncusu için Hollanda temsilcisine 43 milyon Euro'nun yanı sıra 3 milyon Euro'da bonus ödeyecek.
Mohammed Kudus, West Ham United ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Ajax, 2020-21 sezonunda Mohammed Kudus'u Nordsjaelland'dan 9 milyon euro'ya transfer etmişti. 23 yaşındaki oyuncu Ajax'ta 87 maçta forma giydi ve 27 gol, 12 asistlik katkı sağladı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadece 3 soru, katılımcıların yüzde 83'ü çuvallıyor!
- IMF'den destek mi istendi?
- Ameliyata ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı
- Cüneyt Özdemir o günlerde ne yapıyordu?
- SADAT teklifi kayıp!
- Süre daralıyor: Son gün 31 Ağustos!
- Eylül ayı para yağmuru: 5 Burç cüzdanını dolduracak!
- Robot Sophia'ya 'Kılıçdaroğlu' sorusu
- Robot Sophia'dan tartışma yaratan sözler
- Sessizliğini 'alışıldık' biçimde bozdu