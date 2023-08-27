West Ham, Mohammed Kudus transferini açıkladı!

West Ham United, Ajax'tan yıldız oyuncu Mohammed Kudus'u transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 22:12
West Ham, Mohammed Kudus transferini açıkladı!
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Bordo mavililer, 23 yaşındaki hücum oyuncusu için Hollanda temsilcisine 43 milyon Euro'nun yanı sıra 3 milyon Euro'da bonus ödeyecek.

Mohammed Kudus, West Ham United ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ajax, 2020-21 sezonunda Mohammed Kudus'u Nordsjaelland'dan 9 milyon euro'ya transfer etmişti. 23 yaşındaki oyuncu Ajax'ta 87 maçta forma giydi ve 27 gol, 12 asistlik katkı sağladı.


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