West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 14:25
West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Julen Lopetegui'nin ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.

WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.30'da başlayacak.

WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma şifreli olarak beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.


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