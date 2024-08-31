West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Julen Lopetegui'nin ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.
WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.30'da başlayacak.
WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma şifreli olarak beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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