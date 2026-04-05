Wilfried Zaha'nın geleceğiyle ilgili açıklama! 'Eğer bu sezon olduğu gibi...'

Wilfried Zaha'nın geleceğiyle ilgili açıklama! 'Eğer bu sezon olduğu gibi...'

5.04.2026 16:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Wilfried Zaha'nın geleceğiyle ilgili açıklama! 'Eğer bu sezon olduğu gibi...'

MLS'te Charlotte FC forması giyen Wilfried Zaha, Philadelphia Union karşısında takımına galibiyeti getirdi. Zaha, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken maçın ardından Charlotte Teknik Direktörü Dean Smith'den Fildişili oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklama geldi.

MLS'te 2026 sezonundaki altıncı maçında Charlotte FC, Philadelphia Union'ı konuk etti. Ev sahibi ekip Ashley Westwood'un golüyle 30. dakikada öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bir bölümü Charlotte'ın üstünlüğüyle geçilirken Philadelphia, 78'de Danley Jean Jacques'le maça dangeyi getirdi. Bu golden iki dakika sonra ise Wilfried Zaha, Charlotte'ın ikinci golünü atıp takımını galibiyete taşıdı.

Galatasaray'dan kiralık olarak takıma katılan Wilfried Zaha, bu sezon görev yaptığı 6 maçta 2 gol ve 2 asist kaydederken Philadelphia maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Zaha, ligde gelecek hafta oynanacak Nashville karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Maçın ardından konuşan Charlotte FC Teknik Direktörü Dean Smith, Zaha'nın kartıyla ilgili şunları söyledi: 

"Eğer bu sezon olduğu gibi aleyhine kararlar verilmeye devam ederse, bu ligde oynamaya devam etmek isteyip istemeyeceği bir soru işareti olacak. Bu kesin."

Öte yandan takımdaki geleceğiyle ilgili ABD basınına konuşan Zaha, "Yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Şu anda söyleyebileceğim daha fazla bir şey yok" dedi.

#MLS #wilfried zaha #Charlotte FC

