Winfred Yavi'den olimpiyat rekoru!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Atletizm kadınlar 3 bin metre engellide Bahreynli Winfred Yavi, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 09:19
Winfred Yavi'den olimpiyat rekoru!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar 3 bin metre engellide Bahreynli Winfred Yavi altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar 3 bin metre engellinin finalleri gerçekleştirildi.

Bahreynli Winfred Yavi 8.52.76'lık derecesiyle Pekin 2008'de Rus Gulnara Samitova-Galkina'ya (8.58.81) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya elde etti.

Bu disiplinde Ugandalı Peruth Chemutai 8.53.34'le gümüş, Kenyalı Faith Cherotich 8:55.15'le bronz madalya kazandı.


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