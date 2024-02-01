Wolverhampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Altay Bayındır oynayacak mı?
Milli futbolcu Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.
WOLVERHAMPTON - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
WOLVERHAMPTON - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
ALTAY BAYINDIR OYNAYACAK MI?
Hollandalı hocanın şans vermesi halinde milli kaleci Altay Bayındır karşılaşmada forma giyebilecek.
Manchester United, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Tottenham ile 2-2 berabere kalmıştı.
Wolverhampton ise Brighton deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
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