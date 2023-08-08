Yaşı tartışma konusu olmuştu... Joseph Minala'nın yeni takımı belli oldu!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 21:17

Güncelleme: 08.08.2023 - 21:17

İtalya Serie A kulübü Lazio'nun eski oyuncusu Joseph Minala, Malta ekiplerinden Sliema Wanderers'a transfer oldu.

26 yaşındaki futbolcu, Lazio döneminde gündeme gelen yaşı ile ilgili tartışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"PSG'YE GİDEBİLİRDİM"

Lazio'ya katıldığı 2013 yılında 17 yaşında olan ve daha sonra Senegal medyası tarafından 41 yaşında olduğu öne sürülen Kamerunlu futbolcu, "Bu olay benim kariyerime engel oldu, hala da olmaya devam ediyor. Bazı kulüplerle fırsatlar yakaladım ama sanırım bu olay yüzünden gerçekleşmedi. Fransa'ya gitme fırsatım vardı, o zamanlar Paris Saint-Germain'e gidebilirdim ama olmadı" sözlerini kullandı.

Minala, sözlerini, "Bazen insanlar iyi bir oyuncu olduğumu görmezden gelmeyi tercih ediyorlar ve sadece yaş olayına dikkat çekiyorlar" diye tamamladı.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Minala'nın, 2014 yılında 41 yaşında olduğunun iddia edilmesinin ardından İtalya Futbol Federasyonu tarafından hakkında soruşturma açılmıştı. Minala'nın yaşının iddia edildiği gibi 41 olmadığı ortaya çıkmıştı.

"KADROMUZU ZENGİNLEŞTİRECEK"

26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katan Sliema Wanderers ise sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Kariyeri boyunca Lazio, Bari ve Salernitana gibi üst düzey kulüplerde forma giyen Joseph'in kadromuzu zenginleştireceği kesin. Olağanüstü defansif becerileri, taktiksel farkındalığı ve sahadaki çok yönlülüğü ile orta sahamıza çok değerli bir katkı yapacaktır"