Yeni sözleşmenin detayları ortaya çıktı: Al-Nassr'dan Cristiano Ronaldo'ya servet!

Al-Nassr'la imzaladığı ilk kontratı bu ayın sonunda bitecek Cristiano Ronaldo'nun takımdaki geleceğiyle ilgili belirsizlik sona erdi.

Portekizli yıldız, Al-Nassr'la olan sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı ve kulübünde kaldı.

Ronaldo'nun yeni sözleşmesinden ne kadar kazanacağı açıklanmazken İngiliz basınından Sun, 2 yıllık kontratın detaylarını duyurdu.

Habere göre Ronaldo yıllık 178 milyon Sterlin kazanacak ve 24.5 milyon Sterlin imza parası alacak. Sözleşmedeki ikinci yıl devreye girerse bu tutar 38 milyon Sterlin'e yükselecek.

Ek olarak Ronaldo'ya 33 milyon Sterlin değerinde yüzde 15'lik bir hisse verileceği belirtildi. Portekizli yıldız ayrıca Suudi Arabistan Ligi'nde gol kralı olduğunda 4 milyon Sterlin, Al-Nassr'ın lig şampiyonluğunda 8 milyon Sterlin ve Al-Nassr Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında 6.5 milyon Sterlin'lik gelirin sahibi olacak.

Ronaldo'nun özel jetinin masraflarının da karşılanacağı ve Suudi Arabistan'daki yeni sponsorluk anlaşmaları için de destek olunacağı ifade edildi.

Yıldız futbolcu attığı her golden 80 bin, her asistten 40 bin Sterlin kazanacak. Sözleşmenin ikinci yılının devreye girmesi halinde bu tutarlar yüzde 20 artacak.