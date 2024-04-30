Yeni teknik direktör kim olacak? Hasan Arat'tan Nuri Şahin açıklaması!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:41

Güncelleme: 30.04.2024 - 10:41

Almanya'ya giden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, havalimanında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün Münih'e gidiyorum. Bazı görüşmeler olacak. Bayern Münih - Real Madrid maçını seyredeceğim. Bu tip maçlar, bu işin içindeki tüm insanların bir araya geldiği yerler. Görüşmeler, fikir teatileri, oyuncu tartışmaları, antrenör tartışmalarının olduğu yerlerdir. Bu sadece iki takımın maçı değil. Bu işle uğraşan herkes burada. Bugün Bayern Münih - Real MAdrid, yarın Dortmund - PSG maçını seyredeceğim. Temaslarımı sürdüreceğim. Yeni tanışacağımız insanlar olacak."

"KUPAYA SIKI SIKI SARILIYORUZ"

"Beşiktaş için hazırlıkların içerisindeyiz. Sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Bu dönem hepimizi çok üzüyor. Hedefimiz olan kupaya sıkı sıkı sarılıyoruz. Son derece kritik günler bizi bekliyor. Hem camiamıza hem sporcularımıza sabırlı olmalarını telkin ediyorum. Yeterince sabır gösterdi camiamız. Önümüzde 2 kupa maçı var. Ümidimizi kırmamamız lazım."

"Çok şanssız bir Fenerbahçe maçı geçirdik. Çok üzüldük. Takım iyi hazırlanmıştır. Bu spordur, sporda her şey olabilir, öyle bakmak lazım. Beşiktaş taraftarının üzüntüsü ve sabrı baya zorlanma noktasına geldi. Şimdiden hazırlıklara başladık."

NURİ ŞAHİN AÇIKLAMASI



"Beşiktaş herkesle temas eder. Santos'tan önce 20 teknik direktör ile görüştüm. O günlerde görüştüğüm çok ünlü hocalar İstanbul'a gelmek, buluşmak istiyor. Tekrar Beşiktaş'ın gündemine gelmek istiyorlar. Ara transferde bu işler zordur. Yaz döneminde gelmek isteyen çok önemli isimler var. Beşiktaş tüm alternatiflerini değerlendirecektir. Hem arkadaşlarım hem ben çalışmalar yapıyoruz. Bir değerlendirme yapacağız ve karar vereceğiz. Şu an konsantrasyonumuz Türkiye Kupası. O döneme kadar bir isim bizden beklemeyin."

Nuri Şahin

"Herkesle temasımız var. Sadece Nuri Şahin değil birçok hocayla temasımız var. Türkiye'de de liglerin bitmesi lazım, görüşeceğimiz insanlar var. Bir isim telaffuz etmek doğru olmaz. Herkes Beşiktaş'a gelmek istiyor, bunu bilin. Çok kötü bir sezon geçirmiş olmamız fark etmemeli. Kötü sezondan ders çıkartmamız lazım. Elimizdeki oyuncu havuzunu iyi değerlendirmemiz lazım. Oyuncu imkanlarıyla ilgili de görüşmelerimiz olacak. Bu çok normal. Süreç başladı bence."

SALİH ÖZCAN YANITI

"Bugün gündemimizde olan birçok sporcu var ama isim telaffuz etmek doğru olmaz."

-Sportif direktör olarak Bayer Leverkusen'den Devin Özek gündemde mi?

"Bu seyahatimde görüşmeyeceğim, öyle bir görüşme yok. 7-8'e yakın sportif direktörle görüşüyoruz. Kendisi de bunlardan biri."

AL-MUSRATI AÇIKLAMASI

"Fevkalade üzgünüm. Maçtan sonra kendisini aradım. Ağlıyordu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey oldu. Arkadaşları da teskin etti. Farkındaysanız ayağı bastığı anda kafası oraya bakmıyor, terse bakıyor. Benzerini arkadaşımıza yaptılar, kart çıkmadı. Karta bir itirazım yok ama sporda böyle şeyler oluyor. Musrati'nin iki derbide de bu şanssızlığı yaşaması çok üzücü. Ben de hakikaten çok üzülüyorum. Kendisi de arkadaşları da üzülüyor. O kadar değerli bir futbolcu ki şanssız başladı. Türkiye Kupası ile tüm sporcularımız, taraftarlarımıza kendini affettirir. Taraftarımız çok üzgün, sabırları belli bir noktaya geldi. Beşiktaş'ın bu fırsatı çok iyi değerlendirmesi lazım. Sporda oluyor böyle şeyler, başka şeylere yormak bizi üzüyor. Asıl üzüldüğümüz konular onlar. Beşiktaş'ta bir futbolcuya bu kadar yükleniliyor, başka kulüplerde benzeri yok. Çok üzücü. Camiamız, sporcularımıza sahip çıksın. Beğenmeyebilirsiniz ama bizim hedefimiz bitmedi, hedef boyunca sporculara sahip çıkalım. Onlar genç insan. Çok etkileniyorlar. Her şeyi okuyorlar, çok etkileniyorlar. Bu dönemi itidalli geçirmemiz lazım."

"TOPARLANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

"Biz çok büyük destekle geldik bu göreve. Kulübün içini toparlamak için çok çalıştık, büyük sıkıntılar yaşadık. Kamuoyuyla bu bilgileri paylaşmadık. Prensibimiz, kongrelerde divanlarda bunu paylaşmaktır. Futbol takımındaki sorunu henüz çözemedik. Bunu çözmek için uğraşıyoruz. 1-2 günde çözülecek meseleler değil. Takımın yapısı hemen değişmiyor. Yaptığımız müdahaleler iyi sonuç vermedi henüz. Türkiye Kupası birçok meseleyi çözeceği gibi yeniden yapılanma için ümit verecektir. Beşiktaş düştüğü yerden kalkmasını çok iyi bilir, bu sıkıntılı günlerin üstesinden gelecektir. Ben de sporculuk dönemimde bunu yaşadık. Beşiktaşlı başını öne eğmesin, dik yürüyelim. Sporda böyle şeyler olur. Ben camiama çok güveniyorum. Bu mücadelenin üstesinden geleceğiz. Her yönden maddi manevi sıkıntılı, çok çalışmamız gereken dönem. Mesele kişiler değil, aslolan Beşiktaş'tır. Beşiktaş'a sahip çıkalım. Takımın mücadelesini doğru buluyorum, bu mücadeleye devam edecekler. Böyle bir sezon yaşanıyor. Bu sezonun gerçeğini kabul etmek lazım. Toparlanacağımızı düşünüyorum."