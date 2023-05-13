'Yılın En İyi Genç Oyuncusu' seçilen Sadık Emir Kabaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Sadık Emir Kabaca hangi takımlarda basketbol oynadı?

Yayınlanma: 13.05.2023 - 17:39

Güncelleme: 13.05.2023 - 17:39

Galatasaray Nef'in başarılı basketbolcusu Sadık Emir Kabaca, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi genç oyuncusu seçildi. Sadık Emir Kabaca'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...



SADIK EMİR KABACA KİMDİR?

Sadık Emir Kabaca, 13 Aralık 2000'de İzmir'de doğdu. Basketbol kariyerine 2016-2017 sezonunda Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü ile başlayan Sadık Emir Kabaca, bir sonraki sezon Bandırma ekibiyle 35 maça çıktı ve 3.1 sayı, 1.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2018-2019 sezonunda Bandırma Kırmızı forması altında 30 maçta görev alan basketbolcu; 5.9 sayı ve 4.3 ribaund ortalamalarını yakaladı. 2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma ile BSL'de 12 maça çıktı. 2.8 sayı ve 1.0 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

2020-2021 sezonu başında, yeniden yapılanarak genç oyunculardan kurulu bir takım olan Beşiktaş Basketbol Takımı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Türk Erkek Basketbol Milli Takımı'nda da formayı giymeye başladı. Sezon sonunda 175.000 $ bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.



Kabaca, 23 Ağustos 2021'de BSL ekibi Galatasaray ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.