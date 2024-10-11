Yılmaz Vural'dan flaş iddia: 'Mourinho'nun adı Mourinho olmasaydı...'
Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho hakkında bir iddia ortaya attı. Vural, "Mourinho'nun adı Mourinho olmasaydı 4 haftada kovulurdu" dedi.
Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
Yılmaz Vural, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için, "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu ciddi bir yatırım yaptı. Mourinho ülke futbolunun tanıtımı için çok önemli bir figür. Türk futbolunun farklı bir sistemi var. Mourinho da olsanız zamana ihtiyacınız var. Mourinho ile ilgili eleştiriler başladı. Göztepe maçından sonra da bunu net bir şekilde gördük. Mourinho'nun adı Mourinho olmasaydı 4 haftada kovulurdu. Ne yazık ki sabırsız bir futbol kültürümüz var" ifadelerini kullandı.
Yılmaz Vural
Şu anda Almanya'da olduğunu ifade eden Vural, "Almanya'dayım. Alt yaş kategorilerinde turnuvaları takip ediyorum. Almanya'da bu turnuvayı takip eden A Milli Takımımızın Avrupa sorumlusu Yıldıray Baştürk, Fenerbahçe'den Sedat Karabük ve Antalyaspor'dan Ferda Ramanlı var. Koskoca ülkemizden turnuvayı takip eden 4 kişi. Ülkemizden başka kimse yok. İşte durumun özeti bu kadar" diye konuştu.
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