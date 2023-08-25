Yola çıktı: Yunus Akgün, Leicester City'e transfer oluyor

Leicester City ile anlaşan Yunus Akgün, sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye doğru yola çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 09:16
Yola çıktı: Yunus Akgün, Leicester City'e transfer oluyor
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Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün Leicester City transferi sonlanıyor.

Başarılı oyuncu, transfer görüşmelerini sonlandırmak adına İngiltere'ye doğru yola çıktı. Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçip Leicester City'e imza atması bekleniyor.

10 MİLYON EURO

Yunus Akgün'ün Leicester City'ye zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması beklenirken genç oyuncunun zorunlu satın alma maddesi ise 10 milyon Euro olacağı iddia ediliyor.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 23 yaşındaki Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyordu.


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