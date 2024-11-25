‘Yönetim istifa’ sesleri

Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta evinde Göztepe’ye 4-2 yenilerek şampiyonluk yarışında havlu attı. Siyah-Beyazlılar son 4 maçta 11 puan kaybetti. Beşiktaşlı taraftarlar uzun süre “Yönetim istifa” diye bağırdı.

‘Yönetim istifa’ sesleri
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Ersin Öztekin
Yayınlanma: 25.11.2024 - 04:00

Tribünler başta Masuaku olmak üzere tüm Siyah-Beyazlı futbolcuları top ayağına gelince ıslıkladı. Göztepe lig tarihinde ilk kez Beşiktaş’a 4 gol attı. 

Göztepe, Beşiktaş’ın ilk golünden önce ceza sahasında Svensson’un İsmail’e müdahalesinde penaltı bekledi. Hakem Alper Akarsu devam kararı verdi, sonrasında Semih gol attı. 41. dakikada Al Musrati’nin ceza sahasında Göztepe’den Solet’nin ayağına müdahalesinde İzmir ekibi penaltı itirazında bulundu, karar yine devam oldu. 

MOURİNHO TAKİPTE

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, 15. haftada oynayacakları derbi öncesi Beşiktaş’ı canlı izledi. Portekizli hoca, Beşiktaş-Göztepe maçını statta F.Bahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile bir locadan takip etti.


Etiketler: #beşiktaş #göztepe

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