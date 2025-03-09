Yunus Akgün: 'Büyük takım reaksiyonu verdik'
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün maçın ardından görüşlerini aktardı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün, maçın ardından konuştu.
Zorlu bir maç olduğunu belirten Akgün, "İlk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik, geriye düştük. İçeride güzel konuşma yaptık ve sonrasında büyük takım gibi reaksiyon verdik. Galibiyetle ayrıldık. Sona yaklaşıyoruz. Her maç final. Emin adımlarla şampiyonluğa yürüyoruz. Biz Galatasaray'ız. İnşallah şampiyon olacağız. Daha yüzde yüz değilim. Elimden geleni yapmak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Ajax maçında dizimde ağrı oldu. Ben elimden geleni yapmak istiyorum"sözlerini sarf etti.
Etiketler: #yunus akgün #galatasaray #Alanyaspor
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