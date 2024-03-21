Zeki Çelik: 'İlk hedefimiz gruptan çıkmak'

A Milli Takım oyuncularından Zeki Çelik, Macaristan maçı öncesinde konuştu. Çelik, "Son iki turnuvada iyi sonuçlar almadık, ilk hedefimiz gruptan çıkmak" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 20:26
Zeki Çelik: 'İlk hedefimiz gruptan çıkmak'
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A Milli Takım oyuncularından Zeki Çelik, hazırlık maçında karşılaşacağımız Macaristan maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zeki Çelik, "4 aydır milli maç oynamadık. Bütün arkadaşlarım buraya gelmekten çok keyif alıyor. Umarım güzel şeyler yaparız. Herkes birbirini özlüyor. Ben buraya gelmekten çok keyif alıyorum, ortam çok iyi. Antrenmanlarda herkes EURO 2024'te bu kadroda olmak için mücadele ediyor. Macaristan çok coşkulu bir takım ama biz de son maçlarda umut vadeden bir hava çizdik" dedi.

Roma'daki günleri hakkında konuşan Zeki, "De Rossi geldiğinden beri daha mutluyum, daha fazla oynamaya başladım. EURO 2024'te oynamak benim için çok önemli, umarım daha fazla oynayıp buraya daha mutlu gelirim" sözlerini sarf etti. 

Milli oyuncu sözlerini, "Macaristan coşkulu ve sert oynayan bir takım. Kolay kolay mağlup olmuyorlar, uzun süredir aynı hocayla çalışıyorlar. Bizim için iyi bir prova olacak. Macaristan'ın oyunun stili biraz benziyor Çekya'ya ama her takımın kendine has bir oyun anlayışı var. Avrupa Şampiyonası'nda ortam farklı, gruptan çıkmayı hedefleyeceğiz. Son iki turnuvada iyi sonuçlar almadık, ilk hedefimiz gruptan çıkmak" şeklinde noktaladı.


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