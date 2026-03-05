Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zeki Murat Göle'den şampiyonluk yanıtı: 'Onlar yanımızda olduğu sürece...'

5.03.2026 00:38:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, 4-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun rahatsızlığı nedeniyle Antalyaspor maçının ardından Gaziantep FK deplasmanında da takımın başında olan Zeki Murat Göle, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Zeki Murat Göle, "Oyuncularımızı tebrik ederiz. Bu yoğun fikstürde üç maçtır deplasmanda oynuyoruz. iyi bir oyun ortaya koydular, istediklerimizi yaptılar. İlk yarı çok efor sarf ettiler. Oyunu ve skoru hak ettiler" dedi.

"İNŞALLAH SEZON SONU ÜÇ KUPAYI ALIRIZ"

Şampiyonlukla ilgili soru üzerine Zeki Murat Göle, "Gücümüzü taraftardan alıyoruz. Onlar yanımızda olduğu sürece en üstü zorlayacağız. Ligde ve kupada devam ediyoruz. Süper Kupa'yı da aldık bu arada. İnşallah sezon sonu üç kupayı alırız" ifadelerini kullandı.

