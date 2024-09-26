Ziraat Bankkart, Arkas'ı 5 sette geçti!
Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen voleybol turnuvasının ikinci maçında Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u 3-2 yendi.
Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki müsabakanın ilk setini 25-20 Ziraat Bankart, ikinci seti ise 25-21 Arkas Spor kazandı. Ziraat Bankkart'ın 25-12'lik setle 2-1 üstünlük kurduğu müsabakada dördüncü seti Arkas Spor 25-20 aldı.
Son seti 15-7 kazanan Ziraat Bankkart müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
Turnuva, cuma günü saat 16.30'daki Altekma-Ziraat Bankkart müsabakasıyla tamamlanacak.
Etiketler: #ziraat bankkart #Arkas Spor #TSYD
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