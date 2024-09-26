Ziraat Bankkart, Arkas'ı 5 sette geçti!

Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Ziraat Bankkart, Arkas'ı 5 sette geçti!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2024 - 18:08

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen voleybol turnuvasının ikinci maçında Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u 3-2 yendi.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki müsabakanın ilk setini 25-20 Ziraat Bankart, ikinci seti ise 25-21 Arkas Spor kazandı. Ziraat Bankkart'ın 25-12'lik setle 2-1 üstünlük kurduğu müsabakada dördüncü seti Arkas Spor 25-20 aldı.

Son seti 15-7 kazanan Ziraat Bankkart müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Turnuva, cuma günü saat 16.30'daki Altekma-Ziraat Bankkart müsabakasıyla tamamlanacak.


Etiketler: #ziraat bankkart #Arkas Spor #TSYD

İlgili Haberler

Spor yazarları Galatasaray - PAOK maçını yorumladı: 'Futbol çıtası çok yükselmiş'

Spor yazarları Galatasaray - PAOK maçını yorumladı: 'Futbol çıtası çok yükselmiş'
Galatasaray'ın zaferi Yunan basınında: 'Aslanlar'ın pençesine yenik düştü'

Galatasaray'ın zaferi Yunan basınında: 'Aslanlar'ın pençesine yenik düştü'
Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı oyuncuya övgü: 'Hayatımda her oyuncuyu izledim ama..'

Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı oyuncuya övgü: 'Hayatımda her oyuncuyu izledim ama..'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler