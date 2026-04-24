Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu

24.04.2026 23:05:00
Cumhuriyet Spor
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadı'nda yapılacak final müsabakası sebebiyle Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi, 5 Mayıs Salı gününe planlandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maç programı şu şekilde:

5 Mayıs Salı:

20.30 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

13 Mayıs Çarşamba:

20.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

