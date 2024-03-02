02 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.03.2024 - 10:02

Güncelleme: 02.03.2024 - 10:02

İZMİR ilinde 02 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-02 2024-03-02 10:00:30.037-2024-03-02 16:00:06.835 saatleri arasında Kozağaç; , 240. Sk., 240/1. Sk., 240/5. Sk., 248/1. Sk., 249. Sk., 273. Sk., 273/1. Sk., 273/2. Sk., 274. Sk., 275. Sk., 276. Sk., 277. Sk., 277/2. Sk., 282. Sk., 282/1. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv., 222/4. Sk., 222/3. Sk., 220/6. Sk., 220/5. Sk., 220/4. Sk., 220/3. Sk., 220/2. Sk., 220. Sk., 217/3. Sk., 217/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 10:00:30.037-2024-03-02 16:00:06.835 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-02 2024-03-02 10:00:30.037-2024-03-02 16:00:06.835 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 10:00:45.75-2024-03-02 11:00:14.465 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 10:00:57.026-2024-03-02 16:00:07.989 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 16:00:57.143-2024-03-02 16:15:05.131 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-02 2024-03-02 10:00:35.843-2024-03-02 16:00:44.157 saatleri arasında Kasımpaşa; 1043, Şehit Aycan Aksoy (Garaj İçi), İNKILAP, Kanal Yolu Sk., Eski Haykıran Yolu Sk., İsimsiz9, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 10:00:35.843-2024-03-02 16:00:44.157 saatleri arasında Mermerli; , 1419. Sk., Eski Haykıran Yolu Sk., İnkılap Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 10:00:35.843-2024-03-02 16:00:44.157 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 10:00:44.727-2024-03-02 16:00:53.675 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 10:00:44.727-2024-03-02 16:00:53.675 saatleri arasında Kasımpaşa; Eski Haykıran Yolu , Eski Haykıran Yolu Sk., Eski Belen Yolu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 10:00:44.727-2024-03-02 16:00:53.675 saatleri arasında Yahşelli; Eski Haykıran Yolu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 10:00:44.727-2024-03-02 16:00:53.675 saatleri arasında Mermerli; Pekenti, Kumtepe Mevkii Bağ Yolu Sk., Pekenti Yolu Sk., Eski Haykıran Yolu Sk., Kumtepe Mevki Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-02 2024-03-02 10:00:45.75-2024-03-02 11:00:14.465 saatleri arasında Atatürk; POYRAZ, Orkide Sk., Mavi Deniz Sitesi, Ferit Oğuzbayır, Değirmenlik Cd., Candere Sk., Barış Cd., AKASYA, Akasya Cd., 99, 97. Sk., 94. Sk., 92. Sk., 90, 9, 89. Sk., 84. Sk., 80. Sk., 8. Sk., 79. Sk., 96, 73. Sk., 7. Sk., 67. Sk., 61. Sk., 56. Sk., 105, 812, 107, 801, 813, ÇAM, 53. Sk., 5. Sk., 46. Sk., 4. Sk., 806, 805, 21. Sk., 2. Sk., 19. Sk., 174. Sk., 172. Sk., 170. Sk., 166. Sk., 164. Sk., 160, 16. Sk., 154. Sk., 152. Sk., 150. Sk., 142. Sk., 14. Sk., 130. Sk., 128. Sk., 126. Sk., 124. Sk., 122, 118. Sk., 116. Sk., 108. Sk., 107. Sk., 106. Sk., 104. Sk., 103. Sk., 102. Sk., 101. Sk., 1. Sk., CEMİL MİDİLLİ, 809, 101, 95, İsimsiz73, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz49, İsimsiz47, 107, 83, 800, İsimsiz22, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, 172, MUSTAFA KONUK, , 134, 100, İMBAT, ÇANDEDE, Zeytin Sk., Zakkum Sk., Sevgi Cd., SELÇUK DİRİM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 10:00:45.75-2024-03-02 11:00:14.465 saatleri arasında Fevzipaşa; 181. Sk., Şehit Ali Yarba Sk., Reha Midilli Cd., Mersanaki Cd., Foça İzmir Karayolu Cd., Değirmenlik Cd., Barış Cd., 264, 236. Sk., 228. Sk., 222. Sk., 220. Sk., 218. Sk., 216. Sk., 213. Sk., 211. Sk., 207. Sk., 205. Sk., 203. Sk., 201. Sk., 199. Sk., 193. Sk., 189. Sk., 180. Sk., 177. Sk., 175. Sk., İsimsiz16, İsimsiz10, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 10:00:45.75-2024-03-02 11:00:14.465 saatleri arasında İsmetpaşa; Reha Midilli Cd., MERSİNAKİ, 237. Sk., 220. Sk., 218. Sk., 216. Sk., 206. Sk., 204. Sk., 200. Sk., 175. Sk., 173. Sk., 171. Sk., 169. Sk., 167. Sk., 163. Sk., 161. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 10:00:45.75-2024-03-02 11:00:14.465 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-02 2024-03-02 10:00:57.026-2024-03-02 16:00:07.989 saatleri arasında Yenice; AKPINAR, BELLEK, YENİ, Ugur Sk., Abraş Sk., Duman Sk., Kapan Camii Sk., Kırcalı Sk., SARGIN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 10:00:57.026-2024-03-02 16:00:07.989 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 10:00:57.026-2024-03-02 16:00:07.989 saatleri arasında Naipli; , Kar Sk., SARGIN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERIHISAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-02 2024-03-02 12:00:16.676-2024-03-02 14:00:37.356 saatleri arasında Beyler; İsimsiz3, Beyler Cd., İsimsiz4, , Geyikler, Beyler Köy Yolu, Beyler Köyü, Beyler Köyü İç Yolu, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 12:00:16.676-2024-03-02 14:00:37.356 saatleri arasında Turabiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 12:00:16.676-2024-03-02 14:00:37.356 saatleri arasında Çolak İbrahim Bey; Beyler Köy Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-02 2024-03-02 12:00:16.676-2024-03-02 14:00:37.356 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-02 2024-03-02 16:00:57.143-2024-03-02 16:15:05.131 saatleri arasında Trakya; 2446. Sk., 2445. Sk., 2418. Sk., 2417. Sk., Şehit Mahmut Türkön Cd., Çankaya Cd., Çankaya, Tunalıgil Cd., Selimiye Cd., Selimiye, Plevne Cd., Meltem Cd., Meltem, 2459. Sk., 2458. Sk., 2456. Sk., 2454. Sk., 2451. Sk., 2450. Sk., 2449. Sk., 2447. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 16:00:57.143-2024-03-02 16:15:05.131 saatleri arasında Saygı; Samsun, Gazipaşa, 2776. Sk., 2774. Sk., 2678. Sk., 2672. Sk., 2669. Sk., 2668. Sk., 2666. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 16:00:57.143-2024-03-02 16:15:05.131 saatleri arasında Murat; İsimsiz4, Çankaya, Hızır Reis Cd., Adem Yavuz Cd., 2510. Sk., 2506. Sk., 2505. Sk., 2504. Sk., 2503. Sk., 2502. Sk., 2501. Sk., 2500. Sk., 2475, 2498. Sk., 2497. Sk., 2496. Sk., 2494. Sk., 2493. Sk., 2492. Sk., 2489. Sk., 2488. Sk., 2486. Sk., 2482. Sk., 2480. Sk., 2479. Sk., 2478. Sk., 2477. Sk., 2476. Sk., 2475. Sk., 2474. Sk., 2473. Sk., 2472. Sk., 2471. Sk., 2470. Sk., 2469. Sk., 2468. Sk., 2464, 2403. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 16:00:57.143-2024-03-02 16:15:05.131 saatleri arasında Millet; Çankaya Cd., Samsun Cd., Hızır Reis Cd., Hızır Reis, 2572. Sk., 2565. Sk., 2564. Sk., 2563. Sk., 2562. Sk., 2561. Sk., 2560. Sk., 2559. Sk., 2558. Sk., 2556. Sk., 2555. Sk., 2554. Sk., 2553. Sk., 2552. Sk., 2549. Sk., 2548. Sk., 2547. Sk., 2544. Sk., 2543. Sk., 2542. Sk., 2541. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 16:00:57.143-2024-03-02 16:15:05.131 saatleri arasında Huzur; Yeni Plevne, Selimiye Cd., Plevne Cd., Meltem, 2418. Sk., 2425. Sk., 2446. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 16:00:57.143-2024-03-02 16:15:05.131 saatleri arasında Anadolu; 2492. Sk., 2444. Sk., 2458. Sk., 2443. Sk., 2441. Sk., 2440/3. Sk., 2440/2. Sk., 2440/1. Sk., 2440. Sk., 2438. Sk., 2437/2. Sk., 2437/1. Sk., 2437. Sk., 2436. Sk., 2435. Sk., 2434. Sk., 2430. Sk., 2427. Sk., , Hızır Reis, Çankaya Cd., Çankaya, Selimiye Cd., Selimiye, Hızır Reis Cd., Gazipaşa Cd., 2555. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-02 2024-03-02 16:00:57.143-2024-03-02 16:15:05.131 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.