02 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:31

Güncelleme: 02.05.2024 - 10:31

DÜZCE ilinde 02 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, N KENDISI mahallelerinde 1014, EDILLI., MESEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇAR, N KENDISI mahallelerinde KOÇAR, KOÇAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde NİGAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 08:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ORHANGAZİ, YALI mahallelerinde A. SERVET SK., AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ, ALİ ÇAVUŞ SK., ALİ SERVET SK., ATIK, BEBEK SK., BEKTAŞ SK., CENEVIZ, CENEVİZ SK., CUMHURIYET, DÖNMEZ SK., IHLAMUR SK., INANÇ, ISTANBUL, İNANÇ SK., İSTANBUL CD., KIZILAY, KIZILAY SK., ORHAN GAZİ CD., ORTANCA SK., PARK, PARK CD., SAĞLIK SK., SELVI, SELVİ SK., SIHHAT, ŞAFAK SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZİ, YENI, YENİ mahallelerinde AKÇAKOCABEY BULVAR, ARDIÇ SK., ÇAGLAYAN, KAYA, KAYA SK., KETMENLI, KETMENLİ CD., KIRAÇ SK., MİRAY SK., YILDIZ SK., ZÜMRÜT, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100, BASYAZICIOGLU, BAŞYAZICIOĞLU mahallelerinde BAŞYAZICIOĞLU BOLU DAĞI EVLERİ, D-100 BOLU DAĞIKARAYOLU KÜME EVLER, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, KÖKNAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMLUCA, MERKEZ mahallelerinde 11. SK., HILMI ÇIÇEK, HÜRRİYET CD., KAYALAR, KUMRU SK., MEVLANA, MEVLANA SK., PINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DINLER, KABALAK mahallelerinde CAPOGLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde D-100 KENARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAPOGLU, IZMIRLI, KABALAK mahallelerinde DINLER, IZMIRLI, KABALAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde TEKIRPINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZİ, YÖRÜK mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KONURALP 500., KONURALP 504., KONURALP 549., KONURALP 555. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, BAHÇELİEVLER, BEYCİLER, GÜZELBAHÇE, KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, MERGİÇ, SANCAKLAR, SARAYYERI, UZUN MUSTAFA mahallelerinde 1.GÜZELBAHÇE CD., 1425., 1464. SK., 1467. SK., 1468. SK., 1475. SK., 1476., 1483. SK., 1493., 1493. CD., 1510., 1536., 1536. SK., 1538. SK., 1544. SK., 1547., 1547. SK., 1549. SK., 1552. SK., 1554. SK., 2180. CD., 2424. SK., 2426., 2427., 2427. SK., 2428. SK., 2429. SK., 2431. SK., 2434., 2441., 2454. SK., 2456., 2456. SK., 2458. SK., 2461. SK., 2462. SK., 2465. SK., 2466., 2466. SK., 2467. SK., 2498. SK., 2500. SK., 2506. SK., 2514. SK., 2515. SK., 2516. SK., 2518. SK., 2519. SK., 2520. SK., 2527., 2528. SK., 2820., 2826., 2869. SK., 2870. SK., 2871. SK., 2887. SK., 2889. SK., 2890. CD., 2893., 2893. SK., 2894. SK., 2905., 2906. SK., 2910., 2926., 2930., 2930. SK., 2932., 2932. SK., 2933. SK., 2936., 2936. SK., 2939., 2939. SK., 2941., 2944., 2945. SK., 2946. SK., 2948., 2948. CD., 2949., 2949. SK., 2952. SK., 2956., 2957, 2961., 2961. SK., 2962., 2962. SK., 2964. SK., 2965. SK., 2968., 2968. SK., 2971., 2971. CD., 2972., 2974., 2977. SK., 2979. SK., 2980., 2980. SK., 2981. SK., 2986., 2988. SK., 3039., 48. SK., 4960. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU, AKÇAKOCA KARAYOLU CD., ATASEVEN, ATASEVEN SK., BEYCİLER KAVŞAĞI, ESKI AKÇAKOCA, ESKİ AKÇAKOCA CD., HALİL AĞA ÇK., KALMAK, KALMAK SK., KARADENİZ SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KUYUMCU, KUYUMCU CD., NEŞET KUYUMCU CD., NİSAN 17. SK., NOBELFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCA, TORLAK SK., Uavtede Yok, UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde YUKARI YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAM, DARIYERİMENGENCİK, DOĞANLI, ESKİ MENGENCİK, FATİH, HACIMEHMET, KAHVECI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MURADİYE MENGENCİK, N KENDISI, ŞIRALIK, UFUK, ÜÇKÖPRÜ mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 107 SK., 107., 108 SK., 109 SK., 112 SK., 112. SK., 113 SK., 113. SK., 5600. CD., 9100., 9130., 9131., 9132., ANADOLU OTOYOLU, ÇAM, DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, DOGANLI, ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, HACIMEHMET, KAHVECI, KÖY, KÖY SK., MURADİYE KÖYÜ YOLU, MURADİYE MENGENCİK KÖYÜ İÇ YOL, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASYAZICIOGLU, DARIYERİBAKACAK, MERKEZ mahallelerinde ANKARA CD., ÇINAR CD., DARIYERİBAKACAK KÖYÜ YOLU, MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 116. SK., 118., 128 SK., 153., ADAPAZARI BOLU YOLU, ÇEVRE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YÖRÜK mahallelerinde KONURALP 500. CD., KONURALP 514., KONURALP 519., KONURALP 521., KONURALP 525., KONURALP 532. SK., KONURALP 533., KONURALP 534. SK., KONURALP 536. SK., KONURALP 537., KONURALP 550., KONURALP 550. SK., KONURALP 560., PROFESÖR DR. NECMETTİN ERBAKAN, YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde BIÇKIYANI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde BIÇKIBASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHİRAĞA, ULUCAMI, ULUCAMİ mahallelerinde 132., 136., 137., 138., A. USLU SK., AKDERE, ARABACI SK., GÜNEŞ SK., HÜSEYİN AYDIN SK., IRFAN ÖZTÜRK, İRFAN ÖZTÜRK CD., KANAL CD., KANAL. SK., LİSE SK., MEHMET ACAR CD., MUSTAFA KURTKAYA CD., ÖZTÜRK SK., SAGLIK OCAGI SK., SEHIT FIKRI ÖZTÜRK, ŞEHİT FİKRİ ÖZTÜRK CD., ŞİFA SK., TEKEL CD., YAŞAR YAVUZ CD., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.