03 Temmuz BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.07.2024 - 09:34

Güncelleme: 03.07.2024 - 09:34

BOLU ilinde 03 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANCI, MERKEZ, SEYIT, SEYİT, SULTANBEY mahallelerinde 1. SK., 12 KASIM EVLERI, 12 KASIM EVLERİ SK., 2, 2 ÇIKMAZ SK., 2 SK., 2. CAMİ SK., 2. SK., 2.SK., 3.ÇIKMAZ SK., ÇIKMAZ-1. SK., DEĞİRMEN SK., DERE-2., DERE-2. SK., DERYA 1. SK., DOĞANCI-3., DOĞANCI-3. SK., EMIROGLU, EMİROĞLU, EMİROĞLU SK., İNCE KÖPRÜ SK., KANAL SK., KÖPRÜCÜLER YOLU, MUDURNU CD., MUDURNU YOLU, MUDURNU YOLU SOK, OKUL 4. SK., OKUL-4. SK., SEKA SK., SULTANBEY-1., SULTANBEY-1. SK., YAŞAR ÇELİK SK., YENI-1., YENİ-1., YENİ-1. SK., YENİMAHALLE - AŞAĞIKARAKÖY YOL, YILMAZ-1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAGÖZLER, HASAN, IGDIR, IĞDIR, KARAKÖY, KÖYÜN KENDİSİ, KUZFINDIK, MERKEZ, PELITÇIK YAYLASI, SAÇÇILAR mahallelerinde ALAGÖZLER MAHALLE YOLU, AVDAN KÖYÜ YOLU, AVDAN YOLU, GÖLKÖY MESİRE ALANI, IGDIR MAHALLE YOLU, KARAKÖY-2 CD., KUZFINDIK KÖYÜ YOLU, KUZFINDIK MERKEZ KÖY YOLU, PELITÇIK YAYLA YOLU, SAÇCILAR KÖYÜ YOLU, SAÇCILAR MAH KÖY YOLU, SAÇÇILAR KÖY YOLU, SEKA, TOPARDIÇ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖVEM mahallelerinde GÖVEM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİVRİL, DAGKENT, DAĞKENT, KARAKÖY, PAŞAKÖY mahallelerinde 13. ADA CD., 21. ADA CD., 22. ADA CD., 24. ADA CD., 28. ADA CD., 29. ADA CD., 3. ADA CD., 30. ADA CD., 31. ADA CD., 32. ADA CD., 34. ADA CD., 35. ADA CD., 36. ADA CD., 4. ADA CD., 5. ADA CD., 6. ADA CD., 7. ADA CD., 10. ADA CD., 11. ADA, 11. ADA CD., 11. CD., 12. ADA, 12. ADA CD., 12. ADA SK., 1314 SK., 14. ADA CD., 15. ADA CD., 15. ADA SK., 16. ADA CD., 18. ADA CD., 19. ADA, 19. ADA CD., 2. ADA, 2. ADA CD., 2. ETAP TOKİ KONUTLARI KÜME EV, 2.ETAP TOKI KONUTLARI, 2.ETAP TOKİ KONUTLARI KÜME EVLER, 20. ADA, 23.ADA SK., 24. ADA, 26. ADA CD., 27. ADA, 30. ADA, 32. ADA, 33. ADA, 34. ADA, 35. ADA, 35. ADA SK., 37. ADA CD., 37. ADA, 38. ADA CD., 38. ADA, 39. ADA CD., 40. ADA CD., 41. ADA CD., 41. ADA, 42. ADA CD., 42. ADA, 44. ADA, 44.ADA SK., 47.ADA SK., 48. ADA CD., 5. ADA, 5. ADA SK., 55. ADA, 6. ADA, 6. CD., 7. ADA, 8. ADA, 8. ADA CAD, 9. ADA, 9. ADA CD., CİVEKLER MEVKİ TOKİ KONUTLARI SK., D-100 KARAYOLU CD., DAĞKENT PARKI İÇİ YOLU, VALI CELAL KAYA CAN, VALI CELAL KAYA CAN CD., VALİ CELAL KAYA CAN CD., VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY mahallelerinde ÇALKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBOYU, TABAKLAR YAZIYAKA, YUKARI mahallelerinde ÇAYBOYU MAHALLE YOLU, HACIAHMETLER KÖYÜ YOLU, MENGEN HACIAHMETLER YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, MUHARREMOGLU, MUSLUOĞLU mahallelerinde DEMIRCILER MAHALLE YOLU, KARAKAYA KÖYÜ YOLU, MUHARREMOGLU MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKYOKUŞ, KÖSELER, MERKEZ, TAVSANSUYU mahallelerinde AKYOKUS KÖY YOLU, AKYOKUŞ KÖYÜ YOLU, KÖSELER MAHALLE YOLU, SÜLÜKLÜ GÖL YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILICA, MERKEZ mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ILICA KÖY YOLU, ILICA KÖYÜ, ILICA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANBASI, ALANBAŞI, ASMA, BEYDERESİ, BÜYÜK, CAMI YANI, CAMİ YANI, CUMA, DEDELER, DEMİRCİLER, DERE, GÖLDERESI, HACIALİLER, MERKEZ, MERKEZ YAYLA, OKUSLAR, OSMANÇAVUSLAR, OSMANÇAVUŞLAR, SIRÇALI, YAYLABELİ, YAZILAR mahallelerinde ALANBASI MAHALLE YOLU, ALANBAŞI MAH YOLU, ASMA BULANIK MAH, BEYDERESİ KÖYÜ YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, CAMIYANI MAHALLE YOLU, CUMA KÖY YOLU, CUMA KÖYÜ, CUMA KÖYÜ YOLU, DEDELER KÖYÜ, DEDELER KÖYÜ YOLU, DERE MAHALLESI YOLU, GÖLDERESI MAHALLE YOLU, GÖNCEK KÖYÜ, GÖNCEK KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, OKUSLAR MAHALLE YOLU, OSMANÇAVUSLAR MAHALLE YOLU, OSMANÇAVUŞLAR, SIRÇALI KÖYÜ, SIRÇALI KÖYÜ YAYLASI, SIRÇALI MERKEZ YAYLA YOLU, SIRÇALİ KÖYÜ YOLU, YAYLABELI KÖY YOLU, YAYLABELİ KÖYÜ YOLU, YAZILAR KÖYÜ MERKEZ MAH, YAZILAR MERKEZ KÖY YOLU, YEŞİLOVA MH YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇATACIK, ÇİFTLİK mahallelerinde ÇATACIK, ÇATACIK KÖYÜ YOLU, ÇİFTLİK KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAN MERKEZ, ALANKÖY, AYVATLAR, BEKIRFAKILAR MERKEZ, BEKİRFAKILAR, OKÇULAR mahallelerinde ALAN MERKEZ KÖY YOLU, ALANKÖY KÖYÜ YOLU, AYVATLAR MAHALLE YOLU, BEKIRFAKILAR KÖY MERKEZ YOLU, BEKİRFAKILAR KÖYÜ YOLU, OKÇULAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU KIBRISCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KIBRISCIK ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEVECİ mahallelerinde DEVECİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU SEBEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SEBEN ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACCAGIZ mahallelerinde BOLU KIBRISCIK YOLU, HACCAGIZ YAYLA YOLU, HACCAĞIZ YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.