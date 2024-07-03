03 Temmuz SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.07.2024 - 09:34

Güncelleme: 03.07.2024 - 09:34

SAKARYA ilinde 03 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, GÜRPINAR, ISARET, İŞARET, KARAMANLAR, KULAKLI, TURNALI, UZAKKIŞLA, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5012, 5018, 5021, 5024, 5025, 5026, 5027, 5030, 5036, 5039, BELENDAG, BELENDAĞ, BELENDAĞ SK., BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., DOKUZOLUK, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., HAYALLER SK., HAYALLER/1, ISARET/5, İsimsiz129, KULAKLI, KULAKLI SK., KULAKLI/10, KULAKLI/8, MERKEZ, ORDULULAR/4, SAZLIDERE SK., SAZLIDERE/1, SÖĞÜTLÜ, TURNALI MERKEZ/14, TURNALI MERKEZ/5, UZAKKIŞLA 1, UZAKKIŞLA SK., YENI KISLA, YENIKÖY, YENIYOL KAYNARCA, YENİ SK., YENİKIŞLA 1, YESILOVA MERKEZ/7, YESILOVA MERKEZ/9, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, ISARET, KULAKLI, TASLIGEÇIT, TURNALI, UZAKKISLA, UZAKKIŞLA, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 5003, 5010, 5020, 5031, 5032, 5038, BÜYÜKYANIK YENI, CİMŞİTLER, CİMŞİTLER SK., ISARET MERKEZ, ISARET/11, ISARET/13, ISARET/15, İNEKÇİKIŞLASI 2, İNEKÇİKIŞLASI SK., İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, KULAKLI 10, KULAKLI/2, MERKEZ SK., MERKEZ/12, ORDULULAR, POTLAR, POTLAR SK., POTLAR/1, SAZLIDERE, SÜLÜKGÖLÜ, SÜLÜKGÖLÜ SK., SÜLÜKGÖLÜ/1, TELLİGÖL DERESİ, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU, TURNALI MERKEZ, TURNALI MERKEZ/12, TURNALI MERKEZ/13, Uavtede Yok, UZAKKISLA, UZAKKISLA SK., UZAKKISLA/1, UZAKKIŞLA, UZAKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU, YENI KISLA/1, YENI KISLA/2, YENİ, YENİ KIŞLA, YENİKÖY SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/15, ZINGILKISLA, ZINGILKIŞLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, DÜZAKÇASEHIR, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3755., 3757., 3904., 3907., 3952., 426. SK., AÇMALAR, AYDINLAR, AYDINLAR-, BARAN SK., CUMHURIYET, ERENLER, GAZI ALBAY MUSTAFA KILIÇ, GAZİ ALBAY MUSTAFA KILIÇ CD., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, MADANLAR SK., MELEKŞESOLAK SK., ORMAN YOLU, ÖNDER, ÖZEN SK., RAMADANLAR SK., SEFA SK., SEFERLER, SERTBAŞI SK., SOLAKLAR, TOKATLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MELEKSEORUÇ, MELEKŞEORUÇ mahallelerinde ERENLER SK., KALAYCI SK., MELEKSEORUÇ SK., SEFERLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UMURBEY mahallelerinde 4708., 4711., 4715., 4716., 4722., 4724., 4727., ALIPLAR KÖYÜ YOLU, İsimsiz102, UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY/1, UMURBEY_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHİBABA, ESENKÖY, GAZI, GAZİ, HIRKA, IHSANIYE, INCIKSUYU, İHSANİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, SARIGAZI, SUÇATI mahallelerinde 1053., 3203., 3204., 3212., 3351., 3352., 3354., 3355., 3357., 4309., 4312., 4316., 4451., 4452., 4454., AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AKSEKİ SK., CEVİZLİ SK., ESEN SK., ESENKÖY, ESENKÖY SK., GAMZE SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, IMAM GAZALI SK., İHSANİYE SK., KARAAGAÇ, KAVAKLAR SK., KAYAALTI SK., SARIGAZİ SK., SILA, SILA SK., SUÇATI, YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA mahallelerinde 1506., 1511., 1514., 1516., AHİBABA YOLU, HACIMUHARREMLER, HACIMUHARREMLER SK., İsimsiz91, KAYAALTI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, GAZİ, HIRKA, İHSANİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, SARIGAZI, SARIGAZİ, SUÇATI, YÖRÜKLER mahallelerinde 1405. SK., 1508., 3202., 3206., 3209., 4301., 4305., 4308., 4455., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKI, ÇEVRE SK., DEGIRMEN CD., İMAM GAZALİ SK., İNCİKSUYU SK., KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR_1, MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, OKUL CAD.1.ÇIKAR, OKUL CD., SARIGAZI, SARIGAZI SK., SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., TAŞKENT SK., ÜÇERENLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, TASOLUK, YAYLAK mahallelerinde 1558., 2157., 2353., 2401., 2452., 2453., 3501., 4204., 4208., 4214., AKDOĞAN SK., ALIPLAR, CECELER, CECELER SK., ÇINE, ÇİNE, DURAKLAR, DURAKLAR SK., DURMUŞLAR, GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK., KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY SK., TAŞOLUK SK., YAYLAK SK., YENI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HISARLIK, HİSARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, YAYLAK mahallelerinde 1552., 2153., 2451., 2454., 3006., 3506., 4202., 4356., 4751., AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, ÇINE SK., ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMİRLER SK., GÜNDÜZLER, HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., İsimsiz137, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., YAYLAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde KOZLUK, KOZLUK CD., NEHIR, NEHİR, NEHİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, İLYASLAR mahallelerinde 5801 NOLU SK., 5802 SK., 5804 SK., ILYASLAR/2, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIRAMAZANLAR, ILYASLAR mahallelerinde 903. SK., DERNEK KIRI SK., DERNEKKIRI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, BİLECİLER, BUDAKLAR, ÇÖKEKLER, HACILAR, HACIRAMAZANLAR, ILYASLAR, İLYASLAR, KURTBEYLER, SOLAKLAR, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1701., 2201. SK., 5441. SK., 5721 NOLU, 5722 NOLU SK., 5723 NOLU, 5723 NOLU SK., 5731 NOLU, 5804 NOLU, 5810 NOLU, 5820, 5820 NOLU, 5820 SK., 5821 NOLU, 5821 SK., 5822, 5822 NOLU, 5822 NOLU/1, 5822 NOLU/2, 5822 SK., ADNAN MENDERES CD., ANKARA, CD., BILECILER/2, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇÖKEKLER, DERNEKKIRI CD., DERNEKKIRI/1, HACILAR, HACILAR CD., ILYASLAR/1, İsimsiz148, KURTDOĞAN CD., SARIYER, SARIYER/1, SOLAKLAR SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAPTILER, KARAAPTİLER mahallelerinde 304., 307., 309. SK., 316. SK., 320. SK., 323. SK., 334. SK., 335., 335. SK., 339. SK., KALELER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1006. SK., 201 SK., 206 SK., 207, 207 SK., 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216, 216 SK., 216. SK., 219, 222 SK., 222. SK., 239, 239 SK., ÇİÇEKÇİ SK., ESKISEHIR, ESKISEHIR CD., ESKİŞEHİR CD., İsimsiz145, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde DİK SK., FATIH-, FATİH CD., HACI, HARMAN, ŞHT.ERSİN ŞENEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇATALÖVEZ, DARIÇAYIRI, PARALI, YASSIGEÇİT, YUVALIDERE mahallelerinde ABBAS HOCA, ABBAS HOCA SK., ANKARA CD., BEDİR SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., ÇAKAL ÇESME, ÇAKAL ÇEŞME SK., ÇANAK, ÇANAK SK., ÇATALÜVEZ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇIKMAZ SK., DAĞ, DEGIRMEN, DOGU, DOĞU CD., FIRIN, FIRIN SK., GÜL SK., HACI ARİF SK., HEMSIN, HENDEK, HÜRRİYET SK., KARAOĞLAN SK., KARŞI, KAZIM HOCA, KAZIM HOCA SK., KEMER, KEMER CD., KURUDERE CD., KUZULUK, KÜLTÜR CD., KÜLTÜR/1, MEDILLI, MEDİLLİ SK., MERKEZ-, OKUL-, OKUL SK., ORTA-, OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ, PARALI KÖYÜ İÇ YOLU, PAZAR_2, SAKARYA CD., SAKARYA_2, SELVI, SELVİ SK., SHT.ERSIN SENEK, SÜMBÜL SK., ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., TÜRBE SK., UZUN CD., UZUN CD. SK., YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ, YAVUZ SK., YAZLIK, YENI_7, YUVALIDERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 5051, 5051 SK., 5067 SK., 5068, 5068 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAGAÇ, PAZARKÖY, YENI, YENİ mahallelerinde 4059. SK., 5008 SK., 5010 SK., 5014 SK., 5020 SK., 5021 SK., 5023 SK., 5029 SK., 5033 SK., 5037, 5043, 5045 SK., 5047, 5047 SK., 5050, 5053 SK., 5054, 5055, 5056, 5056 SK., 5057, 5058, 5059, 5066, 5070, 5070 SK., 5076, 5076 SK., 5078 SK., 5080 SK., 5090 SK., ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, ALAAĞAÇ SK., ALAY CD., KUZULUK-MERKEZYENİKÖY, PAZARKÖY SK., SEHIT AHMET TARIM, ŞEHİT AHMET TARIM, ŞEHİT AHMET TARIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 1004 SK., 1006 SK., 1008, 1008 SK., 1010 SK., 1034 SK., 1036 SK., 1041 SK., 1048 SK., 1051 SK., 1055 SK., 1509. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 7028 SK., 7032 SK., 7034 SK., 7036 SK., 7038 SK., 7040 SK., 7055 SK., 7057 SK., ADA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE OSMANAGA, BAKACAK, BEDILTAHIRBEY, ÇAKALLIK, ÇAMLICA, IKRAMIYE, İKRAMİYE, KIZANLIK, SARIYER, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE mahallelerinde 124, 131 SK., 146, 148, 157 SK., 165, 165 SK., 166, 197, 211, 224, 227, 245, 246, 248, 261, 284 SK., AKASYA SK., AKYAZI CD., AKYAZI., ARA SK., BAHAR, BAKACAK, BAKACAK SK., BEDILTAHIRBEY, BEYAZIT (YESILLER), BEYAZIT (YEŞİLLER) SK., ÇAĞLAYAN CD., ÇAKALLIK, ÇAKALLIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA-GÖLYAYLA YOLU, ÇINAR SK., ÇINAR/1, ERENLER_1, FATIH SULTAN MEHMET, GAZI (MERKEZ), GÖLYAYLA YOLU, GÜL, HENDEK ALTINDERE YOLU, HENDEK KARADERE YOLU, ISTIKLAL, ISTIKLAL (YESILLER), İKRAMİYE YOLU, İsimsiz89, KAVLANDERE, MENEKŞE SK., MERKEZ_12, MERKEZ_12 SK., MERKEZ_184, MERKEZ_191, MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MERKEZ_208, MERKEZ_218, MERKEZ_23, MERKEZ_23 SK., MERKEZ_242, MERKEZ_25, MERKEZ_25 SK., MERKEZ_250, MERKEZ_334, MERKEZ_36, MERKEZ_52, MERKEZ_81, MEZARLIK, MUHTAR, MUSTAFA KARASAKAL, OKUL, SANTRAL, SARIYER-MARTİNLER-ORTAKÖY, SİNAN BAYLAN, SİNAN BAYLAN CD., TASOLUK, TASOLUK/2, TAŞOLUK, TEPE SK., TEPE_2, ULUDERE, ULUDERE (MERKEZ), YILDIRIM, YILDIRIM (ERENLER), YILDIRIM (ERENLER) CD., YILDIRIM (YEŞİLLER), ZIYARET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.