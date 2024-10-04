04 Ekim KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.10.2024 - 09:41

Güncelleme: 04.10.2024 - 09:41

KOCAELİ ilinde 04 Ekim Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., ISTANBUL, İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, MERDIGÖZ, MEŞELİK SK., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZDERBENT mahallelerinde ALİ MEHMET AKKIR SK., ÇINARLI, İSMAİL BAYCAN SK., KAVAKLI SK., KIBRIS, KIBRIS SK., RECEP TUNCER SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 04 Ekim Cuma 11:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 209. CD., 214. CD., 2187. SK., DİLEK SK., NAZMİ OĞUZ, NUR SK., ÖZDEMİR SK., REHBER, SAĞLAM SK., TUNAHAN SK., VADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, ARPALIK, ARPALIK CD., AY SK., BASARAN, BAŞARAN SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., CAMİLİ SK., DADAS, DADAŞ SK., DEMOKRATLAR, EMİNOĞLU SK., FEZA SK., HAYAT CD., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., PETEK SK., POSTACI, SANAYİ CD., SOYSAL SK., ŞEN SK., ŞİMAL SK, TATAR, TATAR SK., YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSIGIN, AKSIĞIN, İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERİNDERE, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE CAMİ, SERVETİYE KARŞI, TEPECIK, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde AKSIGIN MERKEZ MEVKII, AKSIĞIN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAMDİ TAŞDEMİR CD., HARMANSIRT MEVKII, HARMANSIRT MEVKİİ KÜME EVLER, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MEVKII, KARAPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, PARSIK MEVKII, PARSIK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINDERE MERKEZ MEVKII, SERINDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI DERE MEVKII, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEPECIK MERKEZ MEVKII, TEPECIK MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TEPECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BILIM, BİLİM, ÇINARCIK SK., DEĞİRMENLİ SK., DERE SK., ERKUT, ERKUT SK., EZGI, FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU, HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK, IRMAK SK., KARACAN, KAYALI SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SAHINLER, SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YIRMIBES, YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, AKAR, ARDA, ARDA SK., BELEDİYE SK., BELGIN, BELGİN SK., CEM SK., CÖMERT SK., ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., FEVZİ PAŞA CD., GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU CD., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER, HÜRLER CD., İMSAK SK., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MANOLYA, MEHMET AKİF CD., MERTİNAN, MÜGE SK., NANE, NEVZAT, NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER SK., ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., PERÇEM, PERÇEM SK., PERVIN, PERVİN SK., SAADET, SAADET SK., SENYURT, SILA, ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YILDIRAY, YURTSEVER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Ekim Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde BASRA SK., DOSTLUK, DOSTLUK SK., ERKUL SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., MEVLEVI, MEVLEVİ SK., SEVDA, SEVDA SK., SEVGİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 108. SK., 110. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 128. SK., 130., 130. SK., 131. SK., 133. SK., 23. SK., HACI ARIF, HACI ARİF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde CEVIZLIK., CEVİZLİK. SK., GEDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, İBRİKDERE mahallelerinde 143. SK., 158. SK., 42., 42. SK., 43. SK., 44. SK., AKTIF, AKTİF CD., AŞİYAN CD., ÇAMLIDERE, ÇAMLIDERE CD., ÇINARLI CD., ENDER, ENDER SK., ESENTEPE SK., GELİBOLU CD., GÖKTÜRK CD., GÜNES, GÜNEŞ CD., KARAOĞLAN SK., KURTLAR, KURTLAR SK, NİSA SK., SANAT SK., SAYGINLAR, SAYGINLAR CD., SEFERHISAR, SEFERHİSAR CD., SELÇUK, SEZİN SK., ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD., UMUTTEPE CD., VATAN, ZEYTINLIK, ZEYTİNLİ SK., ZEYTİNLİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AÇELYA, AÇELYA SK., ÇIGDEMLI, ÇİĞDEMLİ SK., LEYLA ATAKAN CD., MARUL SK., MAZLUM SK., MEYAN SK., MUSTAFA KEMAL CD., PAPATYA SK., SÖGÜT, SÖĞÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ mahallelerinde BERAT SK., CAN, CAN SK., ÇAGRI, ÇAĞRI SK., GÜNEŞ SK., GÜVEN SK., KINALI, KINALI SK., SEDİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, MERKEZ mahallelerinde 41. SK., 43., 45. SK., 61. SK., ALBAY BURAK, ALBAY BURAK CD., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Ekim Cuma 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İPEK YOLU, SIRINKÖY, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 574. SK., 602. SK., 604., 605/2. SK., 611., 646/2. SK., DİCLE CD., HALİDE EDİP ADIVAR CD., TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde AMİRAL KAYACAN CD, DONANMA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BABAKÖY, KERPE, KINCILLI mahallelerinde 2. SK., 4. SK., 5. SK., 6. SK., 7. SK., ARIFAGA, ARİFAĞA SK., BESTE SK., CAMİ SK., ÇAMLIBEL, ÇAMLIBEL CD., EREN SK., FIRTINA SK., KAGAN, KANAL SK., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU. CD., KERPE BERIL, KERPE BERIL SK., KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE KONAK, KERPE NUR, KERPE NUR SK., KERPE ÖZGÜR, KONAK SK., KUŞÇU SK., ORMAN SK., ÖZDEN SK., ÖZGÜR SK., SADİ SINAY SK., SAHİL SK., SARISU CD., SEVİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETHACILAR, ELMACIK, KAYMAZ, KAYMAZ ERIKLI, KAYMAZ ERİKLİ, PIRCELER, PİRCELER, TERZILER, TERZİLER mahallelerinde AHMETHACILAR MERKEZ MEVKII, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSNAKLAR MEVKII, BOSNAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BOŞNAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, Deneme1, GÖLKÖY MEVKII, GÖLKÖY MEVKII KÜME EVLER, GÖLKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, HASANFAKILAR MEVKII, IGCILER MEVKII, KAYMAZ ERIKLI MERKEZ MEVKII, KAYMAZ ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PIRCELER MERKEZ MEVKII, PIRCELER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, PIROGLU MEVKII, PİRCELER BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEYHKÖY MEVKII, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZILER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 04 Ekim Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ mahallelerinde BAYRAKTAR CD., CEMAL YANILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 04 Ekim Cuma 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR mahallelerinde HAYAT SK., ILK KURSUN, IŞILAY SK., İLK KURŞUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, ÇAMLITEPE, ILIMTEPE, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde ABDURRAHMAN GAZİ SK., ADNAN ACARLAR, ADNAN ACARLAR SK., AĞAÇLI SK., AKAR SK., AKASYALI SK., AKIN GEMİCİ SK., ALAADDIN YÜKSEL, ALAADDİN YÜKSEL CD., ATA, ATA CD., ATİK SK., AYIK SK., BAĞLAR CD., BILGE, BİLGE SK., BULUT, BURÇ, BURÇ SK., BÜSRA, BÜŞRA SK., BÜTÜN, CELAL ATİK SK., CEYHAN SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇALDIRAN, ÇALDIRAN SK., ÇALIŞKAN SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇIÇEKÇI, ÇINARLIYOL SK., ÇİMEN SK., D-100 KARAYOLU, DALBASTI SK., DEMİRYOLU SK., DENİZCİLER CD., DERELİ SK., DERYALAR SK., DİLAVER SK., DOST SK., DÖNMEZ SK., DUT SK., ELİFLİ SK., ELMA, ELMA SK., EMEK SK., ENSAR SK., EREN, ERGUVAN SK., EROĞLU SK., ESEN, ESREF BITLIS, EŞREF BİTLİS CD., EVREN SK., FELEK SK., FINDIK SK., FIRAT SK., GEDİZ SK., GİRİT SK., GONCA, GONCA SK., GÜL, GÜL SK., GÜLAĞACI SK., GÜMRÜKÇÜLER, GÜMRÜKÇÜLER CD., HAMIT KAPLAN, HAMİT KAPLAN CD., HASAN KESKİN SK., HILAL, HİLAL SK., HÜRRİYET BULVAR, IKIZLER ÇESME, IKIZLIÇESME, INKILAP, ISILAY, ISTASYON, İBNİ SİNA CD., İKİZLER ÇEŞME SK., İKİZLİÇEŞME SK., İLKBAHAR SK., İNCİ SK., İNCİR SK., İNKILAP SK., İSTASYON CD., KADİR SK., KARINCA, KARTAL SK., KAYISI SK., KAYNARCA, KAYNARCA SK., KIRCI, KIRCI SK., KİREÇÇİ SK., KOCATEPE, KOCATEPE CD., KUYU DIBI, KUYU DİBİ SK., KUYU SK., LIMAN YOLU, LİMAN SK., LİMAN YOLU SK., LOJMAN, LOJMAN SK., M.OKTAY SK., MANOLYA SK., MARTI, MEDİNE SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., MENDERES, MENDERES CD., MERA SK., MERT, MERT SK., MILLI EGEMENLIK, MITHAT BAYRAK, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİTHAT BAYRAK SK., MUHARREM CANDAS, MUHARREM CANDAŞ SK., MÜRVET SK., NAIP, NAİP SK., NALAN, NALAN SK., NAZIR, NECİP FAZIL CD., ORHAN KARABULUT, ORHAN KARABULUT CD., OYMAK SK., ÖGRETMENLER, ÖĞRETMENLER CD., ÖMÜR SK., ÖZCAN SK., ÖZEL SK., PARLAK, PARLAK SK., PAZAR, PAZAR CD., PETKIMLILER, PETKİMLİLER CD., SAHIL CD., SAHİL CD., SAMSUNLU AHMET SK., SAN, SANLI, SAPAN, SAPAN SK., SARK, SARMAŞIK SK., SEBAT, SEBAT SK., SEFER BAYGIN, SEFER BAYGIN SK., SEHIT ERDOGAN ÇÖPOGLU, SEKER SK., SEYHAN, SEYHAN SK., SEZER SK., SIRRI ACAR SK., SİTE SK., SÜLÜN SK., ŞAMİL SK., ŞAN SK., ŞANLI SK., ŞEHİT ERDOĞAN ÇÖPOĞLU SK., ŞEHİT YUSUF SK., ŞEKER SK., ŞİMAL SK., TOLGA SK., TOPEL, TOPEL SK., VOLKAN SK., YASAR ERKEN, YAŞAR ERKEN SK., YAY SK., YEŞİL SK., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 04 Ekim Cuma 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, GÜNEY, YENIYALI mahallelerinde ADALET SK., AHMET AYIK SK., ATATÜRK, ATATÜRK BULVAR, AYAZMA SK., HAMİT KAPTAN SK., HIZIRREİS CD., NEBİ SK., NİZAM SK., PETROL, PETROL CD., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER, KÖRFEZ, SANAYI, SANAYİ, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., ANKARA KARAYOLU CD., AYBÜKE SK., BARIŞ SK., D-130 KARAYOLU, D-130 YAN YOL CD, DSİ TESİSLERİ YOLU SK, ELMALI SK., FAKÜLTE CD., FASIL SK., HACI BEKİR SK., HORON SK., IŞIKLI SK., MAVİ BONCUK SK., ORDULU CD., ÖZ BURÇAK, ÖZ BURÇAK SK., ÖZSU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., ŞENKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEBIHOCA, NEBİHOCA mahallelerinde GÖKÇELER MEVKII, GÖKÇELER MEVKİİ, GÖKÇELER MEVKİİ KÜME EVLER, NEBİHOCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKII, AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1520., 1520. SK., 1521. SK., 1522. SK., 1523/1. SK., 1526. SK., 1526/2. SK., 1526/3. SK., 1527., 1527. SK., 1529., 1529/1., 1529/1. SK., 1530., 1530/1. SK., 1531. SK., 1532. SK., 1603. SK., 1604., 1604. SK., 1605/1. SK., 1605/2. SK., 1606. SK., 1607. SK., 1608., 1608. SK., 1609. SK., 1610. SK., 1611., 1611. SK., 1612. SK., 1612/1. SK., 1612/2. SK., 1613. SK., 1613/1., 1613/1. SK., 1613/2., 1613/2. SK., 1614., 1614. SK., 1614/1. SK., 1615. SK., 1616. SK., 1617. SK., 1618., 1618. SK., 1618/1. SK., 1618/2. SK., 1619. SK., 1619/1. SK., 1620. SK., 1621. SK., 1622. SK., 1622/1. SK., 1623. SK., 1624. SK., 1626/3. SK., 1628., 1628. SK., 1629. SK., 1630. SK., 1663/2. SK., ATATÜRK CD., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BURCU SK., DARI SK, DARI SK., KARAKUŞ SK., NANELİ SK., SEHIT GAFFAR OKKAN, SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖĞÜTLER CD., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 10. SK., D-100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4429, 4429., GÖLCÜK SK., MADEN, MADEN CD., YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI mahallelerinde 4418., PELITLI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 04 Ekim Cuma 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 3257, 3257., 3257. SK., 4415., 4415. SK, 4416, 4416., 4417., 4418, 4421., 4421. SK., BEYNOVA SK., HAMİDİYE SK., HARLAKBAYIRI SK., KÖMÜRCÜLER SK., MERCAN SK., MERVE SK., MEZARLIK SK., PELITLI ATATÜRK, PELİKAN SK., PELİTLİ YOLU CD., ŞANTİYE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 04 Ekim Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ, İSTASYON, KIRAZPINAR, KİRAZPINAR, SULTAN ORHAN, TAVŞANLI mahallelerinde 1174/2. SK., 1175. SK., 1176., 1176. SK., 1176/1. SK., 1176/2., 1176/2. SK., 1178. SK., 1179., 1179. SK., 1180., 1180. SK., 1181. SK., 1181/1. SK., 1185/1. SK., 1495. SK., 1803/2. SK., 1803/3. SK., 2708. SK., 2715. SK., 2715/1. SK., 2716., 2716. SK., 2716/1. SK., 2717. SK., 2726. SK., 2727. SK., 2728. SK., 2729. SK., 2730. SK., 2734. SK., 2735. SK., 2736. SK., 2737. SK., 2738. SK., 2738/1. SK., 2738/2. SK., 2739. SK., 2740. SK., 2742. SK., 2744., 2744. SK., 2744/2. SK., 2745., 2745. SK., 2746., 2746. SK, 2748. SK., 2749. SK., 2752., 2752. SK., 2761. SK., 2774. SK., 2775. SK., 2776. SK., 2776/1. SK., 2779., 2779. SK., 2780., 2780. SK., 2780/1., 2780/1. SK., 2780/2. SK., 2780/3. SK., 2781. SK., 2782. SK., 2782/1. SK., 2783. SK., 2784. SK., 2784/1. SK., 2784/2. SK., 2784/3. SK., 2784/4. SK., 2785. SK., 2786. SK., 2794. SK., 3050, 4505. SK, 4570., ASKERİ YOL SK, D-100 KARAYOLU CD, EMLAKKONUT1 CD, GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, HÜKÜMET CD., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KIRAZPINAR EVLERI 5797 ADA, KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5785 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5797 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5800 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR TAŞOCAKLARI, KOCABETON SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KÖMÜRCÜOĞLU CD., SEHIT ALI GAFFAR OKKAN CD., ŞEHIT ALI GAFFAR OKKAN, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD., TASOCAKLARI, TAŞOCAKLARI, TERMINAL, TERMİNAL CD., YAN YOL SK, YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ISMET INÖNÜ, İSMET İNÖNÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.